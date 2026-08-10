立秋仍要防「夏季流感」 醫：秋老虎發威、冷熱溫差大 正是感冒高峰期

時節已邁入24節氣的「立秋」，許多人以為炎熱的夏天即將結束，身體也會跟著恢復舒適。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容表示，立秋只是秋天的開始，台灣此時往往仍處於高溫、高濕的「秋老虎」時期，白天炎熱、室內冷氣強、早晚溫差逐漸拉大，人體需要不斷調節體溫，免疫系統容易受到影響，加上暑假旅遊、聚會及開學前人流增加，都讓感冒及夏季流感病毒更容易傳播，因此立秋反而是呼吸道疾病好發時節，不可輕忽。

吳宛容說，不少民眾認為流感只有冬天才會流行，其實流感病毒全年都有機會感染，台灣夏季也經常出現流感疫情。尤其立秋前後，人體經歷長時間高溫消耗，大量流汗造成水分與電解質流失，加上睡眠不足、生活作息混亂、飲食偏向冰品與冷飲，都可能降低身體抵抗力，讓病毒有機可乘。

除了流感之外，一般感冒病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒等，也容易在夏秋交替期間造成上呼吸道感染。若出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、全身痠痛或異常疲倦等症狀，應提高警覺，必要時盡快就醫，避免延誤治療，也降低傳染給家人的風險。

從中醫養生觀點來看，立秋代表自然界開始由「生長」逐漸轉向「收藏」，人體也應順應節氣調整生活步調。雖然天氣依舊炎熱，但不宜再過度貪涼，尤其不少民眾習慣整天待在冷氣房，室內外溫差動輒超過10度，反覆進出容易增加身體負擔，使呼吸道防禦能力下降。建議冷氣溫度維持在26至28度，避免冷風直接吹向頭頸及胸口，外出時也可攜帶薄外套，減少劇烈溫差刺激。

飲食方面，立秋養生應掌握「均衡、清淡、適量補充水分」的原則。夏天流汗較多，身體容易缺水，但補充水分應以白開水為主，避免以含糖飲料或酒精代替，以免增加身體負擔。飲食可增加新鮮蔬菜、水果、優質蛋白質及富含維生素C的食物，幫助維持正常免疫功能，同時避免暴飲暴食及過量冰品，以減少腸胃不適，維持良好的消化吸收能力。

吳宛容指出，睡眠品質也是提升免疫力的重要關鍵。許多人夏天因天氣悶熱熬夜追劇、滑手機，導致睡眠時間不足，身體修復能力下降，更容易在季節交替時生病。建議每天維持7至8小時充足睡眠，規律作息，避免長期疲勞累積，才能讓免疫系統維持良好狀態。

此外，適度運動也是立秋不可忽略的養生方式。可以選擇清晨或傍晚較涼爽時段進行快走、慢跑、騎自行車或游泳等有氧運動，每週累積至少150分鐘中等強度運動，有助促進血液循環、提升心肺功能及免疫力。不過天氣炎熱時仍要注意補充水分，避免在烈日下劇烈運動，以免中暑或熱傷害。

在人潮聚集的公共場所，也應養成良好衛生習慣，包括勤洗手、配戴口罩、生病時盡量在家休息，降低病毒傳播機會。若本身屬於65歲以上長者、幼童、孕婦，或患有慢性疾病者，更應依照醫師建議接種流感疫苗，建立更完整的保護力。

吳宛容提醒，立秋並不代表疾病風險降低，而是身體開始適應季節轉換的重要時刻。只要順應節氣，維持規律作息、均衡飲食、適度運動、充足睡眠及良好的衛生習慣，就能提升自身防護力，降低夏季流感與感冒的發生機率，健康迎接秋天的到來。立秋養生的重點，不只是等待天氣變涼，更重要的是讓身體在季節交替中維持穩定的免疫力，以預防疾病、守護健康。