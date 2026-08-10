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80歲翁左側腦梗塞中風右側肢體無力 神經調控治療重拾行動力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院導入重複性經顱磁刺激（rTMS）治療，中風患者接受機器人輔助步態訓練，透過重複且精準訓練逐步恢復行走能力。(圖非當事人)圖／衛福部豐原醫院提供
衛福部豐原醫院導入重複性經顱磁刺激（rTMS）治療，中風患者接受機器人輔助步態訓練，透過重複且精準訓練逐步恢復行走能力。(圖非當事人)圖／衛福部豐原醫院提供

一名80歲林姓老翁因左側腦梗塞中風，致右側肢體無力及認知功能受損，衛福部豐原醫院復健團隊評估其神經功能恢復需求後，安排「重複性經顱磁刺激」神經調控治療，並結合高壓氧治療、機器人輔助步態訓練及傳統復健療程，經數周整合性治療後，患者由原本無法站立逐步恢復行走能力。

豐原醫院復健科職能治療師黃伊琳表示，腦中風長年位居國人十大死因之一，也是造成成人失能的重要原因。根據衛福部統計，台灣每年約有3萬至5萬人發生腦中風，不少患者即使成功度過急性期，仍可能面臨肢體功能障礙、認知退化、語言障礙及生活自理能力下降等問題，對個人、家庭及長期照護體系造成沉重負擔。

黃伊琳表示，研究顯示中風後3至6個月為神經功能恢復的重要黃金期，若能及早接受完整評估及適當復健介入，可有效提升功能恢復機會。近年隨著神經復健醫學發展，重複性經顱磁刺激（rTMS）已逐漸成為國際神經復健的重要輔助工具之一，為中風患者帶來更多治療選擇。

為進一步提升神經功能恢復潛力，豐原醫院復健團隊除安排物理治療與職能治療外，也導入重複性經顱磁刺激（rTMS）治療。黃伊琳指出，rTMS是一項非侵入性神經調控技術，利用磁場刺激大腦特定區域，調節神經細胞活性並促進神經可塑性，協助受損神經網路重新建立功能連結。近年除廣泛應用於憂鬱症治療外，也逐步發展至中風復健、慢性疼痛及部分神經功能障礙治療領域。相較於傳統復健著重肢體功能反覆訓練，rTMS則從神經調控角度介入，透過活化受損腦區及促進神經重組，與傳統復健形成加乘效果，有助於提升肢體動作控制、認知功能及日常生活能力，幫助患者突破復健停滯期。

職能治療師黃伊琳進一步指出，除了rTMS治療外，豐原醫院復健團隊亦依患者狀況規劃整合性復健方案，包括高壓氧治療、機器人輔助步態訓練、物理治療及職能治療等多元介入措施，打造完整的神經復健照護模式。其中，高壓氧治療有助於提升組織氧氣供應，機器人步態訓練則透過重複且精準的動作模式建立正確步行訓練；職能治療團隊同步安排認知功能訓練及日常生活功能重建。此外，醫療團隊也發現患者原有重聽問題可能影響復健成效，因此協助調整助聽器功能，提升治療配合度與訓練效率。

經數周密集且系統性的整合治療後，老翁逐漸恢復上肢抓握能力及認知反應，由最初需完全依賴他人協助，進步至可在輔助下站立及持拐杖行走，日常生活功能與活動能力均明顯提升。

黃伊琳提醒，民眾若出現單側肢體無力、嘴角歪斜、言語不清或突然失去平衡等疑似中風症狀，應把握黃金治療時間立即就醫。中風後除急性治療外，後續復健同樣是影響功能恢復的重要關鍵。神經調控技術持續發展，rTMS已逐漸成為中風復健的重要輔助工具之一，透過與傳統復健治療相互搭配，可望協助更多患者提升功能恢復成效，重拾生活自主能力與生活品質。

中風 神經 復健

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