迎接多雨天氣 賈新興：未來10天台灣降雨分兩階段

台灣要迎來一段多雨時期，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，受到西南季風加上低壓帶接力，其中10到16日受西南季風影響，17日起低壓帶接棒，未來10天台灣周邊水氣相當充沛，天氣不穩定，容易下雨

賈新興指出，台灣天氣兩階段，第一階段（8/10 - 8/16）受西南季風影響，水氣源源不絕，嘉義以南易有長時降雨。第二階段（8/17 - 8/20），隨後轉為受低壓帶影響，全台天氣極不穩定，午後雷雨明顯，請密切留意最新的天氣變化。

旅遊天氣方面，昌鴻颱風會襲日，法國則迎來一波極端熱浪。賈新興指出，昌鴻颱風預估將於11日至12日影響日本，可能於11日傍晚登陸東京都以北的日立市，東京也會受影響，這兩天規畫前往日本旅遊、賞景或是出差的民眾，務必密切關注昌鴻颱風引發的風雨與航班異動。

此外，賈新興說，法國高溫拉警報，暑假前往歐洲、特別到法國旅遊要特別注意，法國正面臨高溫考驗，要嚴防極端熱浪，戶外行程請務必做好最高規格防曬部署，隨時補充水分預防中暑。訂房時務必注意是否有冷氣，也別忘了買好旅遊不便險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。