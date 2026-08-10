西南風+低壓帶 粉專：台灣迎長時間不穩定天氣 雨下一周以上

白海豚颱風遠離，但受西南風及低壓帶影響，雨至少要下一周。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，季風環流圈籠罩，西南風及低壓帶影響，台灣迎長時間不穩定天氣，預估今起到下周三都會下雨。

「觀氣象看天氣」指出，目前西北太平洋被一個超大型的季風環流圈籠罩，也是主導近期1到2周天氣的主要綜觀尺度系統。季風環流圈容易孕育出許多熱帶系統，目前有包含白海豚、昌鴻、琵鷺等3個颱風及昨晚生成的TD18等。

台灣天氣方面，「觀氣象看天氣」指出，隨白海豚昨天登陸中國，台灣附近西南風稍微增強，今起到周四中南部地區降雨也會增多，特別是早晨及入夜；北部午後熱對流也會比較旺盛。

周五（14日）到下周三（19日）台灣進入季風環流圈的東南側，低壓帶正式影響，在低壓帶中台灣附近的水氣會稍微多一些，也可能會有熱帶擾動發展的狀況，使台灣天氣進入一個更不穩定的型態。

中國大陸及日本方面天氣，「觀氣象看天氣」表示，由於未來在日本海一帶的副高逐漸東退，屆時導引氣流減弱，白海豚(可能減弱成熱低或低壓)將超過一周徘徊在中國大陸境內，甚至10日北方有微弱冷空氣南下，冷空氣與白海豚產生交互作用，在河南、山西、河北等華北地區形成「交互作用區」，從11日起至13日起將降下非常可觀的雨量。

此外，昌鴻颱風預計順著季風環流圈內的導引，往日本關東至東北一帶前進，形成少見由東往西登陸的颱風，在11日前後要前往該地的民眾要留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。