中元普渡怎麼拜？代辦宮廟TOP10出爐！

農曆七月中元節是民間重要祭祀節日，不少民眾會準備供品祭拜祖先與好兄弟，祈求平安順遂。不過，現代人生活忙碌，從採買三牲四果、準備供品到安排祭拜時間，都可能成為不少人的煩惱，因此越來越多人選擇透過宮廟普渡代辦服務完成中元祈福。

因應現代信眾需求，全台不少知名宮廟推出代拜服務，並開放官網、合作平台或電信業者線上報名。由廟方依循傳統科儀準備供品、舉行法會，部分廟宇也提供供品捐贈服務，讓信眾不用親自準備，也能完成中元祭拜心意。《網路溫度計 DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點全台討論度最高的十大普渡代辦宮廟，並整理各廟特色、報名方式與服務內容。

No.10 桃園威天宮

網路聲量：286筆

廟址：台灣桃園市龜山區大坑路三段150巷6弄1號

線上報名：遠傳電信祈福法會8月31日截止／中華電信線上普渡8月25日截止

桃園威天宮主祀關聖帝君，廟內供奉高達7公尺的室內青銅關公神像，是近年知名的信仰地標。除了建築氣勢宏偉，威天宮也積極推動環保祭祀，不燒金紙、不點香，改以轉運龍銀或鮮花取代，將傳統信仰融入現代生活。

威天宮與中華電信、遠傳電信合作推出中元線上普渡服務，信眾可透過電信平台完成報名，由廟方協助準備供品與相關祭祀流程，省去自行採買與準備時間。

No.9 鹿港天后宮

擁有超過400年歷史的鹿港天后宮，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的國定古蹟，也是鹿港地區重要信仰中心。宮內保存豐富傳統工藝，長年香火鼎盛，吸引各地信眾前來參拜。

因應現代信眾需求，廟方推出多元代辦服務，可依需求選擇供品自用、食品捐贈或全數捐贈慈善單位，也提供LINE、匯款、電子支付、線上刷卡等多種報名方式。透過專人協助準備供品與祭祀流程，讓民眾不用親自奔波，也能完成中元普渡。網友分享，「已報名《植福》全數捐出」、「每年都會參與」、「網路辦理很方便，不用親自跑一趟」、「真的很棒，不用擔心拜什麼或記得何時拜拜，有專業人員代辦處理很放心」、「供品可以捐出作公益，真的方便又保平安」。

No.8 北港武德宮

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

網路聲量：377筆

廟址：雲林縣北港鎮華勝路330號

線上報名方式：官網登記8月22日截止／遠傳電信祈福法會8月31日截止／中華電信線上普渡8月25日截止

北港武德宮是台灣五路財神信仰的開基祖廟，主祀中路財神趙公明，也是近年香火鼎盛的信仰中心。廟前巨大「天庫」金爐更曾創下金氏世界紀錄，吸引許多信眾前來祈求財運與平安。網友提到，「求財很靈驗」、「香火鼎盛，朝拜人潮非常擁擠」、「最後燒金紙的金爐分天庫和地庫兩座，金爐好大上面有雕刻很漂亮，重點火真的很旺」。

中元祭典期間，廟方推出大型代辦服務，恭請天官五路武財神做主，並於科儀圓滿後舉行施食儀式。贊普份數連續15年成長，目前已成為全台規模最大的單一普渡之一，供品可選擇親領、宅配，或授權由廟方統籌捐贈。法會後的愛心物資也將濟助在地弱勢與慈善機構，落實普施精神。

No.7 正統鹿耳門聖母廟

網路聲量：413筆

廟址：台南市安南區城安路160號

線上報名方式：官網線上登記／遠傳電信祈福法會8月31日截止／中華電信線上普渡8月25日截止

占地約40公頃、擁有宮殿式建築格局的正統鹿耳門聖母廟，是台南重要媽祖信仰中心之一。廟宇融合傳統文化與現代觀光特色，壯麗規模吸引不少信眾與遊客前往參拜。Google評論提到，「這裡不像景點，更像台南人的一份心安」、「每年舉辦的國際煙火活動，已成為最具代表性的特色之一，吸引來自各地的遊客與攝影愛好者」。

每份功德金1,000元即可參與慶讚中元法會，儀式圓滿後，供品將捐贈給弱勢團體，讓信眾透過祭祀祈福，同時投入公益行善。

No.6 大稻埕霞海城隍廟

網路聲量：502筆

廟址：台北市大同區迪化街一段61號

線上報名方式：官網登記8月29日截止

除了月下老人聞名國內外，大稻埕霞海城隍廟也是台北重要傳統信仰地標，雖然廟地不大，卻長年香火鼎盛。建於清咸豐年間的廟宇，承載大稻埕百年文化記憶。

中元祭典期間，廟方提供普渡代辦與相關祭祀服務，並舉辦超拔科儀。信眾可透過線上方式完成報名，由廟方依循傳統儀式進行祭祀，適合生活忙碌、無法親自準備供品的民眾。

No.5 北港朝天宮

網路聲量：869筆

廟址：雲林縣北港鎮共榮里中山路178號

線上報名：官網登記8月25日截止

擁有超過300年歷史的北港朝天宮，是台灣媽祖信仰的重要代表，也是國定古蹟之一。宮內保存豐富傳統工藝與歷史文物，每年吸引大量信眾前往參拜。

北港朝天宮提供普渡代辦與贊普服務，內容包含消災祈福、祖先超薦及各項科儀。信眾完成報名後，可選擇領回供品，逾期未領部分則由廟方協助捐贈弱勢團體。

No.4 旗山天后宮

網路聲量：1,669筆

廟址：高雄市旗山區湄洲里永福街23巷16號

線上報名：官網登記（填寫匯款表單）9月3日下午3時截止、蝦皮下單9月1日下午1時截止

旗山天后宮是高雄旗山地區歷史悠久的廟宇與信仰中心，主祀的「軟身媽祖」神像四肢關節皆可活動，是極其珍貴的歷史文物。今年廟方的中元普渡法會將於9月6日下午3時舉辦，預購代辦服務可透過服務台現場辦理、電話匯款表單，或直接至「蝦皮官方賣場」下單，凡報名普渡套組即限量贈送「平安制煞除惡平安七星劍木製吊飾」1個。

代辦方案包含1,000元、1,300元、2,300元的組合，另有130元的普渡平安米（1.5kg）供信眾認購轉捐。祭典圓滿後，可親領供品或自付運費寄送到府，亦可委由廟方轉捐給低收入戶家庭及慈善單位。網友提到：「讓職業牛馬在工作忙碌之餘也能兼顧家族成員的祭祀與信仰，保佑平安，感謝廟方人員」、「感謝辛苦的代辦人員幫忙把東西捐給有需要的人，也收到紀念品和收據」、「用心服務的態度值得信賴」、「第一次參加線上普渡，發現原來這麼方便」。

No.3 大甲鎮瀾宮

網友提供

網友提供

網路聲量：2,360筆

廟址：台中市大甲區大甲里順天路158號

線上報名：官網下單／蝦皮下單／遠傳祈福法會8月31日截止／中華電信線上普渡8月25日截止

以大甲媽祖遶境聞名的大甲鎮瀾宮，是台灣最具代表性的媽祖信仰中心之一，每年吸引大量信眾參與相關祭典活動，中元普渡代辦服務也受到高度關注。

今年鎮瀾宮的普渡代辦開放官網、官方蝦皮賣場及合作平台報名，信眾可依需求選擇不同方案，包含一般代拜組與特色套組。完成登記後，系統將發送確認資訊，方便查詢資料，讓民眾不用親自到場也能完成中元祈福。網友回饋表示，「線上報名很方便，還會有護身小物挺不錯」、「效率很好，回覆訊息非常快速」、「省事省力、很方便，面面俱到」、「捐贈會有感謝狀，普渡、慶贊中元線上拜拜很方便，做功德，還有除厄消災御守可隨身攜帶，願一切平安」。

No.2 新港奉天宮

以「新港媽」與金虎爺信仰聞名的新港奉天宮，是嘉義重要媽祖廟之一，也是地方信仰與文化的重要象徵。廟宇歷史悠久，現為嘉義縣縣定古蹟，吸引各地信眾前往參拜。

奉天宮推出完整普渡代辦服務，包含功德主、消災祈福、祖先超薦等多項方案，並透過遠傳電信、中華電信及購物平台提供線上報名管道。法會期間也開放直播，讓無法到場的信眾同步參與祈福儀式。

No.1 西螺福興宮

網路聲量：12,858筆

廟址：雲林縣西螺鎮福興里延平路180號

報名方式：官網登記8月31日凌晨0時截止／遠傳祈福法會8月31日截止／中華電信線上普渡8月25日截止

榮登本次聲量冠軍的西螺福興宮，以「太平媽」信仰聞名全台，是雲林重要媽祖廟之一。Google網友評論提到，「福興宮充滿了古色古香，看得出來很用心在維持」、「太平媽為軟身媽祖神像，因長期香火鼎盛，面容已被薰黑，慈悲莊嚴」、「進入廟裡參拜會令人感覺心安愉快」、「每年的太平媽遶境更是盛事，展現了西螺媽祖團結地方的神聖魅力」。

「慶讚中元普度拔薦法會」由高功道長宣經禮懺，提供贊普代辦、祖先超薦、指定亡者、地基主、嬰靈、動物靈及解冤親債主等多項服務。完成報名後，普品可選擇由廟方捐贈慈善機構、自取或支付宅配費寄送，讓信眾兼顧祭祀、祈福與公益。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年8月4日至2026年8月3日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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