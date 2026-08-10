3颱風+1熱帶性低氣壓 粉專：西北太平洋熱帶擾動大爆發

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

2026-08-10 09:53