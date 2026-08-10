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3颱風+1熱帶性低氣壓 粉專：西北太平洋熱帶擾動大爆發
目前西北太平洋共有3個颱風加上一個熱帶性低氣壓，包括白海豚、昌鴻、琵鷺3個颱風及TD18，非常熱鬧，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，西北太平洋熱帶擾動大爆發。
「林老師氣象站」指出，白海豚颱風快閃台灣北部外海，已於昨日登陸中國大陸，因後續補給糧草不足，今日將再減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無影響。
昌鴻颱風持續朝日本方向前進，由於欠缺生長激素，強度就只能維持到輕度颱風等級，速度有再增快趨勢，對台灣天氣無影響。
至於琵鷺颱風，目前移動路徑朝東轉東北方向前進，因先天不良、後天不足，要再升級為中度颱風的機會愈來愈渺茫，對台灣天氣無影響。
「林老師氣象站」指出，TD18由於營養不足，還來不及升級為颱風，就可能要莎喲娜啦了，生命期不超過48小時，對台灣天氣也無影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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