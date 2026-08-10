3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季，西北太平洋很熱鬧，目前共有3個颱風加上一個熱帶低氣壓。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有三個輕颱一個熱帶低壓，皆環繞「季風低壓」，第13號輕颱「白海豚」在華南、持續向西北前進，減弱消散中。

至於第15號輕颱「昌鴻」，向西北轉偏西進行，進入「季風低壓」北側，周二、三侵襲日本本州。第16號輕颱「琵鷺」，在「季風低壓」南緣，受偏西風導引，向東北東遠離。另一熱帶低壓在「琵鷺」東側向北而行，沒有發展。

最近天氣，吳德榮指出，今日至周三颱風遠離、台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；其他各地晴朗炎熱、東南部有極高溫，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率。各地氣溫如下：北部23至36度、中部24至35度、南部25至35度及東部23至38度。

吳德榮指出， 周四至下周三(13至19日)西南風雖減弱、但輸送南海水氣的型態持續，清晨西南部有局部降雨，因大氣不穩定，午後西半部常有強對流發展，為多雨的一段期間，要注意短期的天氣訊息及特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。