第六屆台灣房屋親情文學獎贈獎 「以愛縫補」面對AI和極端對立的時代

第六屆台灣房屋親情文學獎昨舉行贈獎典禮。本屆主題為「以愛縫補」，吸引四九一件作品參賽。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，回顧這一年，人與人之間的撕裂和極端的對立更明顯，「以愛縫補」正好對應時代。評審代表林黛嫚則認為，親情文學獎評審強調「真實的感受」，而「感受」正是AI無法體驗和取代的人類特質。她讀完參賽作品，深信即使AI會寫作，「文學也不會消失」。

「重複，就當成重新開始；忘記，就當成今天第一次聽見。」周鶴鳴讀了所有獲獎作品，指出佳作得主郭美吟描述照顧長輩的這句話可以打動許多人，包括有九十二歲母親的他，讓他釋懷、坦然面對許多事情。他感謝聯合報的規劃、期待得獎者持續以筆推動「以愛縫補」，「也許無法馬上改變這個世界、但希望感動許多人、進而改變世界。」

聯合報副社長蕭衡倩指出，大環境如地緣政治的衝突、宗教的對立與地球暖化，問題根源都是「缺乏愛」。本屆主題「以愛縫補」不只適用於親情，從小我到大我，都非常適合大家深思。

本屆卅四件作品進入決選，選出首獎、二獎、三獎與佳作十二名。評審代表林黛嫚表示，此次參賽作品水準整齊，雖有素人寫作的痕跡，但放到各大文學獎參賽毫不遜色。AI崛起後，許多文學獎作品遭質疑是AI代寫，評審「把獎頒給AI都不知道」。她指出，親情文學獎評審關鍵是「真實的感受」，「AI會做很多事，但AI沒有感受也沒有體驗」，「真實的感受」是AI所無法取代的。

首獎得主朱家賢作品「底噪」，描述主角在老家閣樓拿到一卷錄下父親年輕時練習英文的卡式錄音帶，背景音則是四歲的主角。流動時間中深藏的父子情，讓他驚覺有些聲音「聽起來像雜音、容易被忽略，但這就是愛」。他想告訴讀者：「人生有時候最重要的不是主旋律、而是被你忽略的背景音。」

二獎得主林俐薰作品「掌印」，暗喻她探望監獄中的哥哥時，兄妹隔著玻璃對掌的兄妹情。她發表前得到哥哥的同意，長輩卻擔心文章發表會影響她的升遷與家庭，但發表後她收到很好的回饋。「他們是犯錯的人、人生中繞了許多的路。」她表示，哥哥和獄友一起討論這篇文章，從文字得到關心和療癒。

「親情不會總是能夠和解，但一定能夠慢慢走向理解。」三獎得主黃佳鳳作品「摺痕裡的陽光」，描述家族搬家時衝突不斷，她夾在中間左右為難、只能寫下來。她認為家庭中沒有真正的壞人，大家只是用不同的方式愛家人，「感謝文字讓說不出口的事、慢慢找到位置。」

第六屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，聯合報副社長蕭衡倩致詞。記者鄭超文／攝影