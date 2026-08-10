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白海豚海警解除 馬祖出現設站最高溫37度

中央社／ 台北9日電

氣象署9日深夜解除颱風白海豚海警。白海豚自東經177度遠方形成，為繼1983年颱風艾倫後長生命期的颱風。影響期間馬祖受背風沉降影響，更創下設站以來最高溫攝氏37度。

中央氣象署9日深夜11時30分解除颱風白海豚海上颱風警報。晚間11時白海豚中心位置在馬祖的北方約190公里處，以每小時16轉21公里速度，向西北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

氣象署預報員朱美霖晚間表示，白海豚特別之處在於它是一個從遠方形成、逐漸移動接近台灣並發布警報的颱風，前一個類似的颱風要追溯到1983年的颱風艾倫，當時曾海陸警同時發布，而白海豚在東經177度的位置形成，艾倫是在171度附近形成。

回顧白海豚的路徑，朱美霖指出，颱風在7月27日下午2時形成之後，以偏向西北西的方向移動；大約在8月7日下午接近、影響台灣北部近海，因此發布海上颱風警報；路徑呈擺線運動且移動緩慢，最後在今天傍晚登陸中國浙江。

朱美霖指出，統計自7日起至今天晚間11時，累積雨量以台北達410.5毫米最多，其次是台中391.5毫米、新竹282毫米；風力部分，以彭佳嶼達13級最大，蘭嶼11級及基隆10級居次；在白海豚接近期間，台東成功觀測到6.5公尺浪高，馬祖為6.3公尺、花蓮6公尺。

氣溫方面，朱美霖說，在颱風外圍環流沉降影響之下，東半部、金門及馬祖出現明顯高溫。其中馬祖在8日觀測到37度高溫，是該站自2004年設站以來的最高溫紀錄；另外在宜蘭出現38.8度、花蓮37.9度、台東38.3度及金門38.1度等極端高溫。

整體來說，朱美霖提到，白海豚是一個生命期非常長，外圍環流寬廣，影響台灣期間也有明顯的長浪以及巨浪，背風沉降的高溫相當明顯。

朱美霖說，未來一週以西南風影響的天氣情形為主，10日至13日中南部有短暫陣雨，14日至16日台灣處於大低壓帶的環境，各地降雨機會偏高，中南部地區還是要留意斷斷續續的陣雨或雷雨，其他各地午後則會有局部較強雷陣雨發生。

馬祖 白海豚 高溫

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