快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚生成與1893強颱艾倫相似 沉降高溫馬祖站38度「創設站新高」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白海豚颱風已登陸中國浙江，海上颱風警報也已解除。圖／中央氣象署提供
白海豚颱風已登陸中國浙江，海上颱風警報也已解除。圖／中央氣象署提供

輕度颱風白海豚過去3小時強度減弱，暴風圈也縮小，對台灣北部海面威脅解除，中央氣象署宣布昨（9日）晚11時30分解除海上颱風警報。資深預報員朱美霖指出，白海豚颱風特別在於「遠行而來」且發布海警，上一個類似情況的颱風為1983年的強颱艾倫，當時海陸警齊發；另受沉降影響，馬祖於8月8日測到37度高溫，創設站以來最高紀錄。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風昨晚11時30分中心位置位於馬祖的北方約190公里之處，以每小時16轉21公里速度，向西北進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每335公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

朱美霖表示，過去3小時白海豚強度減弱，暴風圈也縮小，目前中心在馬祖北方，向西北移動，對台灣北部海面的威脅已解除，因此氣象署已於昨晚間11時30分解除海警。

白海豚登陸中國浙江後，環境風場轉為西北風，未來受到西南風影響，易有短延時強降雨，昨晚至今日南部地區及台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，需留意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區注意積水。

回顧白海豚颱風，朱美霖指出，白海豚颱風特別在於「遠行而來」，是在遙遠的地方生成，位於東經177度位置生成，而後有發布颱風警報的颱風，上一個類似情況的是1983年強颱艾倫，位於東經171度附近生成，當時海陸警齊發。

朱美霖表示，白海豚於7月27日下午2時生成，路徑偏向西北西方向移動，8月7日下午接近台灣，隨著可能影響北部海域，氣象署發布海上颱風警報；白海豚颱風8月7日、8日移動速度緩慢，8日最接近台灣，接近時維持中度颱風強度，加上外圍環流寬廣，8日晚間至9日整天，中部以北都有顯著降雨，沿海地區隨著颱風外圍環流及西被封，部分地區有顯著強風。

降雨部分，這段期間中部以北雨勢最為顯著，北部小油坑自7日累積雨量高達400毫米、台中雪山橋391.5毫米、新竹樂山林道6K累積雨量也有達282毫米。

期間觀測到較大陣風，北部、東南部、恆春半島都有測到8至10級強陣風，其中基隆彭佳嶼13級、台東蘭嶼11級、基隆10級；浪高部分，成功測到6.5公尺（8月7日早上）、馬祖6.3公尺 花蓮6公尺，今明兩天仍有2至4米浪高

高溫部分也受到影響，朱美霖說明，受到颱風外圍環流沉降影響，東半部有焚風發生，宜蘭冬山測到38.8度、花蓮東華37.9度、台東鹿野38.3度。

其中，金馬隨著颱風沉降導致高溫明顯，馬祖站8月8日測到37度高溫，刷新馬祖站自2004年設站以來最高紀錄；金門金沙自動站也測到38.1度高溫。

白海豚 馬祖 海豚

延伸閱讀

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚下午減為輕颱晚間起雨區南部接力 最快明晨解除海警

相關新聞

叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

今年1月發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，未來平台不再只是資訊服務的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免踢皮球情況再發生。

買機票遇天災取消航班 觀光署：旅行社收額外手續費最高罰5萬

許多旅客會向旅行業者購買機票，但遇到天災等需要改退機票時，旅行業者會加收300至500元作業服務費。交通觀光署近期發文給各大旅行業者，要求若遇天災等不可抗力事由，致旅客須改退機票，旅行業者不可向旅客收取額外作業服務費，違者處1至5萬元罰鍰。

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

高雄安泰醫院網紅減重醫師王銘嶼去年爆發在10天內、接連有2名女性病患因為接受縮胃曠腸手術死亡，高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。衛福部最新公布專案調查報告，直指主因就是主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季，西北太平洋很熱鬧，目前共有3個颱風加上一個熱帶低氣壓。

每天忙找路能護腦！研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

癌症治療…胰臟癌5年存活率最低 乳癌存活率最高

國內每年九十幾萬名癌友接受治療，衛福部首次公布「癌症歷程」調查報告，分析收治一百名以上癌症病人醫院十一種癌症五年存活率統計數字，結果發現，「癌王」胰臟癌五年存活率最低，僅百分之九點八；乳癌五年存活率達百分之九十點一，治療成效最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。