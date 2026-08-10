白海豚生成與1893強颱艾倫相似 沉降高溫馬祖站38度「創設站新高」

輕度颱風白海豚過去3小時強度減弱，暴風圈也縮小，對台灣北部海面威脅解除，中央氣象署宣布昨（9日）晚11時30分解除海上颱風警報。資深預報員朱美霖指出，白海豚颱風特別在於「遠行而來」且發布海警，上一個類似情況的颱風為1983年的強颱艾倫，當時海陸警齊發；另受沉降影響，馬祖於8月8日測到37度高溫，創設站以來最高紀錄。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風昨晚11時30分中心位置位於馬祖的北方約190公里之處，以每小時16轉21公里速度，向西北進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每335公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

朱美霖表示，過去3小時白海豚強度減弱，暴風圈也縮小，目前中心在馬祖北方，向西北移動，對台灣北部海面的威脅已解除，因此氣象署已於昨晚間11時30分解除海警。

白海豚登陸中國浙江後，環境風場轉為西北風，未來受到西南風影響，易有短延時強降雨，昨晚至今日南部地區及台中、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，需留意雷擊及強陣風，山區留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區注意積水。

回顧白海豚颱風，朱美霖指出，白海豚颱風特別在於「遠行而來」，是在遙遠的地方生成，位於東經177度位置生成，而後有發布颱風警報的颱風，上一個類似情況的是1983年強颱艾倫，位於東經171度附近生成，當時海陸警齊發。

朱美霖表示，白海豚於7月27日下午2時生成，路徑偏向西北西方向移動，8月7日下午接近台灣，隨著可能影響北部海域，氣象署發布海上颱風警報；白海豚颱風8月7日、8日移動速度緩慢，8日最接近台灣，接近時維持中度颱風強度，加上外圍環流寬廣，8日晚間至9日整天，中部以北都有顯著降雨，沿海地區隨著颱風外圍環流及西被封，部分地區有顯著強風。

降雨部分，這段期間中部以北雨勢最為顯著，北部小油坑自7日累積雨量高達400毫米、台中雪山橋391.5毫米、新竹樂山林道6K累積雨量也有達282毫米。

期間觀測到較大陣風，北部、東南部、恆春半島都有測到8至10級強陣風，其中基隆彭佳嶼13級、台東蘭嶼11級、基隆10級；浪高部分，成功測到6.5公尺（8月7日早上）、馬祖6.3公尺 花蓮6公尺，今明兩天仍有2至4米浪高

高溫部分也受到影響，朱美霖說明，受到颱風外圍環流沉降影響，東半部有焚風發生，宜蘭冬山測到38.8度、花蓮東華37.9度、台東鹿野38.3度。

其中，金馬隨著颱風沉降導致高溫明顯，馬祖站8月8日測到37度高溫，刷新馬祖站自2004年設站以來最高紀錄；金門金沙自動站也測到38.1度高溫。