快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

量就是不夠…蛋價衝上每斤49元 近2年新高

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台北市蛋商公會決定本周蛋價漲三元，批發價漲至每斤四十九元，創近二年新高。聯合報系資料照
台北市蛋商公會決定本周蛋價漲三元，批發價漲至每斤四十九元，創近二年新高。聯合報系資料照

農業部上周才說雞蛋產量雖有減少但供應仍維持穩定，台北市蛋商公會昨天就決定本周蛋價漲三元，產地價每斤卅九點五元，批發價漲至每斤四十九元，創近二年新高。有蛋農表示，產區供應近期再降低，認為是漲價主因。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前雞蛋每日生產量約十二萬三○○○箱，較上周統計少五○○箱，若以每箱約二○○顆計算，約少了十萬顆。

台北市蛋商公會常務監事劉威志表示，由於先前老母雞換羽，天氣熱等因素延續，加上近期颱風預期心理，雞蛋買氣稍漲，然而雞蛋產量尚未恢復，昨開會決定本周蛋價漲三元，產地價每斤卅九點五元，批發價漲至每斤四十九元。

農業部五日新聞稿，坦言近期雞蛋產量確實有減少，目前為雞群調整與新蛋雞陸續投入生產的過渡期，短期內有缺口的是可供洗選的規格蛋，對一般傳統散裝雞蛋供應影響相對有限，對於部分地區出現短缺現象，已責成生產端落實飼養管理，同時協調蛋商加強調度作業，確保供應穩定。

不過有蛋農表示，近期部分地區雞蛋供應不如預期，每日產量仍在下降，調度情形也不甚理想，應是這周蛋價漲價主因，預計要到九月新的母雞投產後，產量才會回穩。

農業部 蛋價 換羽

延伸閱讀

雞蛋日產量比上周少10萬顆 蛋價本周漲3元

7月 CPI 全面上漲 外食費漲幅創半年最大

電網+AI搶貨銅價創新高 倫敦銅期貨連漲六周

中鋼9月盤價有望止跌 市場預期以平盤為主

相關新聞

叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

今年1月發生替代役男遭多元計程車「丟包」身亡事件，平台、車隊、駕駛互推責任，凸顯多元計程車管理漏洞。為強化監理原則，立委提案立專法，未來平台不再只是資訊服務的角色，也應納入車隊管理體系，與車隊共同承擔責任，避免踢皮球情況再發生。

買機票遇天災取消航班 觀光署：旅行社收額外手續費最高罰5萬

許多旅客會向旅行業者購買機票，但遇到天災等需要改退機票時，旅行業者會加收300至500元作業服務費。交通觀光署近期發文給各大旅行業者，要求若遇天災等不可抗力事由，致旅客須改退機票，旅行業者不可向旅客收取額外作業服務費，違者處1至5萬元罰鍰。

減重名醫10天內2女縮胃亡遭廢照 衛福部曝3大關鍵元凶

高雄安泰醫院網紅減重醫師王銘嶼去年爆發在10天內、接連有2名女性病患因為接受縮胃曠腸手術死亡，高雄市衛生局調查後，醫懲會決議廢止其執業執照。衛福部最新公布專案調查報告，直指主因就是主刀醫師對於減重手術適應症認定標準寬鬆、手術風險評估不足，以及醫療團隊對於術後照護的警覺性與應變處置能力較低。

3颱+1熱帶低壓環繞季風低壓 吳德榮揭預估路徑、影響

進入颱風季，西北太平洋很熱鬧，目前共有3個颱風加上一個熱帶低氣壓。

每天忙找路能護腦！研究揭2職業阿茲海默症死亡率最低

每天穿梭大街小巷、靠著記憶與即時判斷找路，可能不只是工作技能，還與大腦健康有關。美國一項分析近900萬份死亡證明的研究發現，在443種職業中，計程車與救護車司機因阿茲海默症死亡的比例最低，約每100人中有1人死因涉及阿茲海默症，相較之下，一般人口約每60人就有1人。研究結果顯示，長時間進行複雜的空間導航，可能與較低的阿茲海默症死亡風險存在關聯。

癌症治療…胰臟癌5年存活率最低 乳癌存活率最高

國內每年九十幾萬名癌友接受治療，衛福部首次公布「癌症歷程」調查報告，分析收治一百名以上癌症病人醫院十一種癌症五年存活率統計數字，結果發現，「癌王」胰臟癌五年存活率最低，僅百分之九點八；乳癌五年存活率達百分之九十點一，治療成效最佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。