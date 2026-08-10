量就是不夠…蛋價衝上每斤49元 近2年新高

農業部上周才說雞蛋產量雖有減少但供應仍維持穩定，台北市蛋商公會昨天就決定本周蛋價漲三元，產地價每斤卅九點五元，批發價漲至每斤四十九元，創近二年新高。有蛋農表示，產區供應近期再降低，認為是漲價主因。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前雞蛋每日生產量約十二萬三○○○箱，較上周統計少五○○箱，若以每箱約二○○顆計算，約少了十萬顆。

台北市蛋商公會常務監事劉威志表示，由於先前老母雞換羽，天氣熱等因素延續，加上近期颱風預期心理，雞蛋買氣稍漲，然而雞蛋產量尚未恢復，昨開會決定本周蛋價漲三元，產地價每斤卅九點五元，批發價漲至每斤四十九元。

農業部五日新聞稿，坦言近期雞蛋產量確實有減少，目前為雞群調整與新蛋雞陸續投入生產的過渡期，短期內有缺口的是可供洗選的規格蛋，對一般傳統散裝雞蛋供應影響相對有限，對於部分地區出現短缺現象，已責成生產端落實飼養管理，同時協調蛋商加強調度作業，確保供應穩定。

不過有蛋農表示，近期部分地區雞蛋供應不如預期，每日產量仍在下降，調度情形也不甚理想，應是這周蛋價漲價主因，預計要到九月新的母雞投產後，產量才會回穩。