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台灣房屋親情文學獎 「底噪」雜音中尋回父子情

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第六屆台灣房屋親情文學獎，選出首獎、二獎、三獎與佳作十二名，贈獎典禮後貴賓與得獎者大合照。記者鄭超文／攝影
第六屆台灣房屋親情文學獎，選出首獎、二獎、三獎與佳作十二名，贈獎典禮後貴賓與得獎者大合照。記者鄭超文／攝影

第六屆台灣房屋親情文學獎昨舉行贈獎典禮。本屆主題為「以愛縫補」，吸引四九一件作品參賽。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，回顧這一年，人與人之間的撕裂和極端的對立更明顯，「以愛縫補」正好對應時代。評審代表林黛嫚說，讀完參賽作品，深信即使ＡＩ會寫作，文學也不會消失。

「重複，就當成重新開始；忘記，就當成今天第一次聽見。」周鶴鳴讀了所有獲獎作品，指出佳作得主郭美吟描述照顧長輩的這句話打動許多人，包括有九十二歲母親的他。他感謝聯合報的規畫、期待得獎者持續以筆推動「以愛縫補」，「也許無法馬上改變這個世界、但希望感動許多人、進而改變世界。」

聯合報副社長蕭衡倩指出，大環境如地緣政治的衝突、宗教的對立與地球暖化，問題根源都是「缺乏愛」。本屆主題「以愛縫補」不只適用於親情，從小我到大我，都非常適合大家深思。

本屆有卅四件作品進入決選，選出首獎、二獎、三獎與佳作十二名。評審代表林黛嫚表示，此次參賽作品放到各大文學獎參賽毫不遜色。親情文學獎評審關鍵是真實感受，這是ＡＩ所無法取代的。

首獎得主朱家賢作品「底噪」，描述主角在老家閣樓拿到一卷錄下父親年輕時練習英文的卡式錄音帶，背景音則是四歲的主角。流動時間中深藏的父子情，讓他驚覺有些聲音聽起來像雜音、容易被忽略，但這就是愛。他表示：「人生有時候重要的不是主旋律、而是被忽略的背景音。」

二獎得主林俐薰作品「掌印」，暗喻她探望監獄中的哥哥時，兄妹隔著玻璃對掌的兄妹情。她發表前得到哥哥的同意，長輩卻擔心文章發表會影響她的升遷與家庭，但發表後她收到很好的回饋。

聯合報

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