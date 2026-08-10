白海豚甩尾…基隆暴潮告警 中南部當心西南氣流

白海豚颱風昨天在北部帶來強勁風雨，基隆港西岸陽明櫃場七只堆在上層貨櫃，不堪強風襲擊傾倒，貨櫃倒塌碰撞門式起重機，損壞狀況待確認。颱風昨天傍晚登陸中國浙江，但對台灣的影響還沒結束，晚間再迎大潮高峰，氣象署首次針對基隆市仁愛區發送暴潮告警訊息（ＣＢＳ），提醒在海岸的民眾，注意防範。

中央災害應變中心統計，全台累計六百多件一般災情，六人受傷，颱風昨天傍晚登陸中國浙江，氣象署解除海上颱風警報，今天中南部慎防雨勢。

基隆市區前晚雨勢不大，但因滿潮海水倒灌，田寮河兩岸店家成為受災戶。市長謝國樑昨勘災表示，初步統計有卅多家商店積淹水，本周會討論用災害準備金適當科目，補償蒙受損失的商家。未來遇滿潮，不管有沒有風雨，都會發出警報提醒民眾注意。

基隆愛四路張姓店家說，以前淹過水，店門口有安裝防水閘門，知道颱風來，又是滿潮，也有裝上閘門，沒想到水會從商店後面的巷子灌進店內，很無奈。

昨天滿潮前，氣象署和中央災害應變中心首次發出「暴潮告警」，提醒基隆市仁愛區民眾，潮位接近警戒值，要注意防範。

中央災害應變中心統計，截至昨天下午二時，全台累計六三二件一般災情，六人受傷，災情主要集中北部。

氣象署指出，白海豚颱風昨下午五至六時登陸中國浙江沿岸，登陸後環境風場轉西南風，未來幾天受到西南風影響，中南部降雨較為顯著。

上海取消1384航班

目前西北太平洋上有三個颱風，除了白海豚颱風已登陸中國浙江外，琵鷺颱風朝低壓帶移動，路徑偏東北，對台灣沒有影響；昌鴻颱風路徑往西北西移動，預計下周二接近日本附近。

大陸氣象台昨對「白海豚」發布紅色預警，這是大陸針對颱風最高等級預警，上海昨夜間雨勢再度加強，今晨仍有明顯風雨天氣。受颱風影響，上海浦東及虹橋機場昨取消航班達一三八四架次。