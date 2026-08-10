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全球最佳綠色醫院 台灣2家上榜

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

美國「Newsweek」首度公布「World's Greenest Hospitals二○二六（全球最佳綠色醫院）」評比，台灣二家醫院上榜，分別為台北榮總、中國醫藥大學附設醫院。北榮院長陳威明表示，院內景觀綠化獲國際肯定，希望台北榮總成為最美醫學中心。

「全球最佳綠色醫院」評比由「Newsweek」與Statista Rankings首次共同發布，以六大構面評估全球醫院永續表現，其中永續績效占百分之四十與專家推薦百分之卅為最主要評分依據，最終選出全球二五○家綠色醫院，並以三至五Leaves呈現永續績效，北榮今年獲三片綠葉肯定。

陳威明說，這次名列「全球最佳綠色醫院」二五○強，不僅彰顯醫院推動ＥＳＧ治理與智慧醫療的豐碩成果，更展現台灣醫療邁向永續發展的國際競爭力，醫療使命在於守護生命，守護環境就是守護全民健康。

陳威明指出，近年來北榮致力於節能減碳，包括綠化環境，目前北榮綠化面積已達到百分之四十，營造美麗的綠化環境，不少至北榮參訪、就醫的外籍人士驚聲連連，直呼「這家醫院真的不一樣」。

面對全球氣候變遷、高齡化及醫療體系韌性等挑戰，陳威明表示，台北榮總將永續發展融入醫院治理核心，以環境保護（Environment）、社會責任（Social）及良善治理（Governance）作為醫院長期發展的重要策略，將守護病人健康進一步延伸至守護環境與下一代，朝世界級綠色醫學中心持續邁進。

綠色 醫院 北榮

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