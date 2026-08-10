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攝護腺癌納公費篩檢 擬明年試辦

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
攝護腺癌是中高齡男性好發的癌症，早期幾乎無症狀。示意圖。圖／123RF
攝護腺癌是中高齡男性好發的癌症，早期幾乎無症狀。示意圖。圖／123RF

美國前總統拜登罹患攝護腺癌，已擴散至骨骼，劇痛難耐。台灣泌尿科醫學會近年多次倡議，將攝護腺癌納入公費癌篩項目，衛福部國健署表示，將於二○二七年規畫攝護腺癌篩檢試辦計畫，作為評估公費篩檢政策重要參考。

健保署公布「癌症歷程」調查報告，最佳攝護腺癌治療醫院患者五年存活率可達百分之八十一點五，最低者為百分之六十六。隨著人口老化，攝護腺癌患者逐年增加，二○二三年癌登資料顯示，當年度新增九九八五名攝護腺癌患者，其中百分之廿八點○六確診時已發生癌轉移，估算台灣每三名新確診攝護腺癌患者，就有一人是晚期患者。

台灣泌尿科醫學會近年多次呼籲衛福部將攝護腺癌納入公費癌篩項目，國健署表示，已邀集相關學會及專家等開會共同研議攝護腺癌篩檢政策建議，整理目前國際實證及指引，證實「攝護腺特異抗原」（ＰＳＡ）檢測有助於早期發現攝護腺癌。

由於「攝護腺特異抗原」檢測可能伴隨偽陽性、過度診斷及過度治療等風險，目前國際間尚未普遍建議一般男性全面篩檢，而是透過醫病共享決策及風險評估，提供適當的篩檢服務，為此，國健署將於二○二七年規畫攝護腺癌篩檢試辦計畫。

「醫界樂見國健署對攝護腺癌篩檢議題有初步進展。」台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍說，美國於十幾年前普遍推廣「攝護腺特異抗原」檢測，加強攝護腺癌相關衛教，像拜登的晚期攝護腺癌占比極低，約僅百分之三至五。但近年來，美國不再普遍篩檢，晚期攝護腺癌確診比率增至一成左右。

公費 篩檢 攝護腺癌 癌症

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