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癌症存活率不能只看數字 病人不治療…專家：高齡、恐懼、經濟都是原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部曾調查發現，病人不治療主因，依序包括年紀大、認為沒有治療必要、害怕開刀、擔心化療或放療副作用等。圖為電腦斷層掃描示意圖。圖／聯合報系資料照片
衛福部曾調查發現，病人不治療主因，依序包括年紀大、認為沒有治療必要、害怕開刀、擔心化療或放療副作用等。圖為電腦斷層掃描示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛福部健保署統計，各癌別癌症歷程的五年存活率仍有高低落差。癌症希望基金會副執行長嚴必文說，不同醫院的癌症五年存活率可能存在明顯差距，但不能直接解讀為醫療品質的高低，需進一步考量各院收治病人的癌症期別、年齡、共病情形及病況複雜程度等因素，若沒有經過適當風險校正，直接比較整體存活率，無法完整反映實際的醫療照護情形。

嚴必文說，各院收治病人期別組成，大幅影響整體存活率，但確診至治療的速度、多專科照護、基因檢測與藥物可近性，及病人的經濟、交通和家庭支持等，同樣是關鍵因素。院際存活率的落差應進一步釐清原因，讓數據成為提升醫療品質與病人照護的依據，不淪為浮面的數字比較。

至於，確診病人未接受治療原因相當多元。嚴必文說，包如高齡、共病嚴重、身體狀況無法承受治療，或經醫病討論後改採症狀控制與安寧照護；心理上，病人剛確診時可能處於震驚、否認與恐懼，擔心手術、化療副作用、外觀改變或生活品質下降；生活層面則可能面臨工作、家計、交通、照顧人力及治療相關自費壓力。

衛福部曾調查發現，病人不治療主因，依序包括年紀大、認為沒有治療必要、害怕開刀、擔心化療或放療副作用、擔心生活品質及外觀受影響、工作或家計因素，以及害怕增加家人負擔。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，健保署及醫院應掌握每位病人沒有接受治療的真正原因。健康存摺提醒與電話通知只是第一步，因許多高齡、獨居、偏鄉或數位使用能力較弱的病人，未必會看到健康存摺訊息；部分病人即使接到電話，若原有的心理、經濟、交通或照顧問題沒有解決，仍然不一定能回到治療體系，建議由癌症個案管理師或專責人員主動聯繫，提供適切協助。

嚴必文說，目前全國已有106家醫院設置癌症資源中心，可進一步串聯治療資訊、心理支持及社會資源。政策成效也不應只計算撥打電話的次數，而應追蹤聯繫成功率、回診率、治療啟動率及未治療原因是否獲得解決。若病人在充分了解治療效益與風險後，仍決定不接受積極治療，也應尊重其自主選擇，並確保能銜接症狀控制及安寧緩和照護。

病人 癌症 恐懼

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