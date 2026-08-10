健保首建癌症歷程資料庫…精準治療升級 健保9月擴大癌症基因檢測給付

癌症連續44年位居國人十大死因之首。衛福部健保署公布11種癌別的癌症歷程統計。健保署長陳亮妤接受本報專訪表示，癌症病人存活率受到癌別特性、診斷期別、治療方式、病人共病及醫療可近性等多項因素影響，縮小不同醫院或不同病人族群間的存活差距，需要預防、篩檢、診斷、治療及照護等跨體系共同努力，健保署將持續提升癌症治療品質及醫療可近性。

健保署今年首度建置「癌症治療歷程」大數據庫，發現部分癌症患者經確診後，沒有銜接後續治療。陳亮妤說，健保署完成全球首度資料統計，以去年大腸癌為例，確診後未接受治療約有2千人，而乳癌未治療病人則未滿百人。

「確診患者若沒有就醫，往往延誤病情，是無數家屬心裡的痛。」陳亮妤分享，曾有在北部工作的醫護人員，住中南部的母親確診癌症，她打電話詢問母親，都回覆有按時回診。實際上，母親並未回診，再就醫時癌症期別已從第一期轉為第三期。後續雖然接受治療，但過程十分辛苦，讓這位醫護人員十分自責，講到經常聲淚俱下。

為減少憾事發生，健保署透過健康存摺提醒癌篩結果異常個案回診，並提供「眷屬管理」功能，查閱癌症篩檢結果，便利關心家人健康。自去年12月起，健保署陸續將每季未接受治療的大腸癌及乳癌病人名單，提供給病人接受診斷的醫療院所，要求追蹤，請病人返院就醫。預計今年底將完成口腔癌、子宮頸癌及肺癌等分析，擴大追蹤機制。

陳亮妤表示，全民健保最大優勢就是大數據資料庫，這次首度進行癌症治療歷程資料分析，希望也能提醒國人善用國健署的癌篩，早期發現、早期治療。

為增加癌症病人的存活率，精準治療十分重要。陳亮妤說，預計今年9月擴大給付癌別及適應症，針對HR陽性/HER2陰性乳癌早期病人新增檢測BRCA1/2、局部晚期或轉移性病人新增檢測PIK3CA、AKT1、PTEN，另針對卵巢癌、輸卵管癌、原發性腹膜癌病人增列同源重組修復缺失(HRD)變異檢測，協助病人及早接受適當檢測與精準治療，並評估納入如液態切片等前瞻技術。

陳亮妤表示，為落實賴清德總統健康台灣政策，讓台灣癌症標準化死亡率在2030年降低三分之一，將透過「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測與精準醫療」及「成立癌症新藥基金」等癌症治療三箭策略，提升癌症新藥可近性，降低癌症死亡率。