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肺癌治療 台大、北榮、林口長庚前段班
台灣首分「癌症歷程」調查報告出爐，五年存活率高低差距最大的癌症為肺癌，五年存活率最高達百分之六十四點三，最低百分之廿二點五，相差四十一點八個百分點。據了解，台大醫院、台北榮總、林口長庚應為前段績優生，因收治對象大多為可開刀的早期患者。
國內肺癌權威、台大醫院副院長陳晉興表示，癌症五年存活率高低取決於收治病人期別不同，以台大為例，肺癌病人多為第一期，可手術順利切除腫瘤，手術量也是全國最多，因此，病人五年存活率數字很高。反觀如有醫院收治較多的第四期等晚期病人，則存活率、治療成果當然不好看。
「癌症期別影響存活率外，醫院及病人所在的地區也有影響。」台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，萬芳醫院位處於文山區，癌症病人多為高齡、共病多，不少來自新北石碇、基隆暖暖等偏遠地區患者，若需每周返院治療，常因交通不便、舟車勞頓，而影響治療效果。
台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，全國收治肺癌患者最多的前三家醫院為台大醫院、台北榮總及林口長庚，且多收治早期患者，五年存活率高達九成以上，甚至九成五以上，即便第四期病人五年存活率偏低，但總平均仍可達到五成以上。
陳育民呼籲，健保「癌症歷程」調查報告在統計五年存活率時，應分開統計第一期及第四期等癌友，才能呈現各醫院治療的真實成果。
「若要提升肺癌五年存活率，篩檢為必要工具。」陳晉興說，依現行規定，需具備一定規模以上的醫療院所才能設置「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）篩檢儀器，這對醫療資源不足的偏遠地區民眾來說，比較不公平，建議比照乳癌攝影篩檢車巡迴，讓各縣市均有移動式電腦斷層篩檢車提供篩檢，才能降低醫療不平等，有效提高整體肺癌五年存活率。
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