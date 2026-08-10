健保首公布癌症歷程調查…乳癌5年存活率9成最高 但「這癌」卻是最低

癌症連續44年位居國人十大死因之首。衛福部健保署首公布「癌症歷程」調查報告，分析收治一百名以上癌症病人醫院有關11種癌症病友五年存活率統計。其中乳癌五年存活率高達90.1%，表現最佳，其次為攝護腺癌、子宮頸癌；五年存活率最低為胰臟癌僅9.8%。另，肺癌五年存活率最高達64.3%，最低22.5%，相差41.8個百分點最多。

健保署長陳亮妤表示，癌症歷程是指從診斷到治療的過程，經花費半年多時間，將全國每個癌別的治療品質及相關治療、藥物等費用，做了輪廓的分析，如A醫院哪些治療特別好、特別有名，治療費用如何及癌症一至四期不同期別的五年存活率等。

依健保署分析，乳癌治療最佳的醫院，病人5年存活率高達90.1%，即便是五年存活率最低的醫院也達79.7%，兩者僅相差10.4個百分點，於各癌別差距最小，為治療上表現較佳癌症。5年存活率次高為護腺癌的81.5%、子宮頸癌的71.9%；5年存活率表現較差癌症，分別為胰臟癌9.8%、食道癌18.7%。

另比較醫院治療成果，五年存活率最佳與最差表現差距，以肺癌五年存活率最高達64.3%，最低22.5%，相差41.8個百分點最多；其次肝癌相差22.9個百分點，大腸癌相差16.8個百分點。

健保署統計各醫院癌症治療成果，期望以智慧抗癌提升整體治療品質，陳亮妤說，該統計不會公布醫院名稱，避免造成病人恐慌，但健保署對各癌症的癌症歷程都會持續監測。如胰臟癌、食道癌等惡性程度較高、早期症狀不明顯，許多病人確診時已屬晚期，使得整體存活率相對較低。健保署將持續提升癌症治療品質及醫療決策效率。

台大醫院副院長、肺癌權威陳晉興說，癌症五年存活率高低取決於收治病人期別不同，如醫院多收治第一期病人，治療效果一定很好，但若多收治第四期病人的治療成果一定不佳。「台大醫院很早就發現這個狀況」，如到台大就醫的肺癌病人多為第一期，可以經手術切除腫瘤，手術量也是全國最多，病人的五年存活率一定很好。

「目前健保給付癌症治療全國一致，癌症五年存活率高低，不代表各醫院治療方式不同。」陳晉興說，各醫院針對相同期別的癌症病人，治療方式差距不大。然而，在醫療資源不充足、社經較低等偏鄉地區，民眾可能對癌症不了解或就醫不便，直到晚期才就醫，將造成癌症五年存活率偏低。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺癌五年存活率高低落差不小，此依醫院收治病人期別的不同，及醫院位在都市、偏鄉而有所不同。舉例來說，一位肺癌病人在小醫院被診斷，如果是早期病人，一定自行轉到大醫院就醫，若是晚期病人可能選擇就地治療，這時小醫院較為吃虧，其五年存活率會被嚴重扭曲。

陳育民說，全國治療肺癌患者最多的前三家醫院，分別是台大醫院、台北榮總及林口長庚，且多收治早期患者，肺癌患者五年存活率都高達究九成以上，甚至九成五以上，即便是第四期病人五年存活率偏低，整體來說，平均一定能達到五成以上。因此，若要真實呈現肺癌五年存活率，健保署應針對第一期及第四期病人分別統計，才能呈現各醫院治療的成果。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，肺癌第一期五年存活率可達9成左右，但第四期僅約1成，且部分病人若可使用標靶或免疫治療，存活時間明顯延長，但若缺乏適用的治療藥物、疾病進展快速，或確診時身體狀況較差，如肝硬化、慢性肝炎或肝功能衰退，即使腫瘤期別相近，可承受的治療強度及預後也會不同。

「除癌症期別影響存活率外，醫院及病人所在地也有影響。」張家崙說，他服務的台北市立萬芳醫院所在文山區，癌症患者多為高齡、共病多，也有來自新北石碇、基隆暖暖的患者，因交通不便，若要每周返院治療，舟車勞頓，都會影響治療效果，目前基金會有銀髮偏鄉方案，提供偏鄉、高齡、行動不方便患者，由基金會提供經濟支柱或與計程車合作接送，增進醫療可進性。

為提升癌症五年存活率一定透過篩檢，陳晉興說，藉於目前LDCT篩檢只有大型醫院才有，「這是比較不公平的地方」，特別是偏鄉等醫療資源不足區域，應比照乳癌攝影篩檢車巡迴篩檢，目前桃園市、彰化縣已有移動式電腦斷層篩檢車可進行篩檢，呼籲衛福部應納入參考，降低醫療不平等，有效縮小肺癌五年存活率的差距。

至於，衛福部預計推動居家癌症化療，張家崙說，目前受限於醫護人力不足，很難做到如美國部分醫院有專責的團隊進行癌症居家治療，但這是值得推廣的方向。