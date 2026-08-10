確診罹癌未治療 大腸癌最多

衛福部健保署今年首度建置「癌症治療歷程」大數據庫，意外發現，部分癌症患者於確診後，竟放棄治療，其中以大腸癌患者人數最多，確診後未接受治療比率約百分之七，每年約二千多名癌友消極以對，而乳癌未治療病人比率最低，僅百分之二，不到百人。

衛福部曾針對確診後三個月內未接受正規治療癌友的原因，其中以年紀大為主因，其次是自己認為沒有治療必要、害怕開刀、擔心化療或放療副作用、擔心生活品質及外觀受影響、工作或家計因素，以及害怕增加家人負擔。

「確診患者若沒有就醫，延誤病情，成為無數家屬心裡的痛。」健保署長陳亮妤說，在北部工作的醫護好友，住在中南部的母親確診癌症後，她頻繁致電關心，母親總說「按時回診，好好吃藥」，實際上卻從未回診，短短不到一年，癌症期別從第一期演變為第三期，後續治療更加棘手，媽媽抗癌之路艱辛，女兒則相當自責。

「癌症歷程」統計報告顯示，確診後放棄治療的癌友中，以大腸直腸癌患者最多，占比達到百分之七，全國每年至少兩千名新確診大腸癌患者中途落跑。此外，新確診乳癌、肺癌等癌友未接受正規治療占比約在百分之二。

為減少憾事發生，陳亮妤表示，將透過健康存摺提醒癌篩結果異常個案回診，並提供「眷屬管理」功能，讓子女可以查閱家中長輩癌症篩檢報告，敦促定期回診、接受檢查。再者。從去年十二月起，健保各分區將每季未接受治療的大腸癌及乳癌病人名單，提交給病人最後診斷的醫療院所，要求醫院追蹤未治療病人後續狀況，並請病人返院就醫，今年底前，將擴及口腔癌、子宮頸癌及肺癌等，擴大追蹤機制。

此外，健保署積極推動癌症照護數位轉型，建置整合跨司署的癌症大數據資料庫，建置癌症大數據平台，結合資訊科技與數位工具，蒐集各醫療院所醫事人力與設備、癌症病人病理及影像報告、健保醫療費用申報、癌症篩檢及癌症登記等資料，作為監測癌症照護品質、評估照護資源配置及政策精進的重要基礎，以落實數據治理，提升癌症照護品質、縮小醫療照護差異。