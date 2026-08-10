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癌症治療…胰臟癌5年存活率最低 乳癌存活率最高

聯合報／ 記者沈能元李樹人廖靜清／台北報導
114年十大死因公布，癌症連續44年居十大死因首位。 記者許正宏／攝影
114年十大死因公布，癌症連續44年居十大死因首位。 記者許正宏／攝影

國內每年九十幾萬名癌友接受治療，衛福部首次公布「癌症歷程」調查報告，分析收治一百名以上癌症病人醫院十一種癌症五年存活率統計數字，結果發現，「癌王」胰臟癌五年存活率最低，僅百分之九點八；乳癌五年存活率達百分之九十點一，治療成效最佳。

為打造首份本土「癌症歷程」（診斷到治療的過程）報告，健保署以半年時間分析全國每種癌別的治療品質，以及相關治療、藥物等費用，掌握某些醫院專精於哪些癌症治療，以及平均治療費用，還有一至四期不同期別的五年存活率等數據。

在十一項主要癌症中，以乳癌五年存活率最高，表現最好的醫院達到百分之九十點一，其次為攝護腺癌百分之八十一點五、子宮頸癌百分之七十一點九；至於胰臟癌，五年存活率最低，即使表現最好的醫院也才百分之十八點一，食道癌則為百分之卅點八。

進一步比較，各醫院癌症治療成效，以乳癌差距較小，治療成效最好的醫院五年存活率可達百分之九十點一，至於五年存活率最低的醫院，也有百分之七十九點七，兩者相差百分之十點四。

五年存活率高低差距最大的癌症為肺癌，某醫學中心五年存活率可達百分之六十四點三，但另一家大型醫院卻只有百分之二十二點五，兩者相差四十一點八個百分點；其次為肝癌，醫院差距為百分之二十二點九，大腸癌則相差了百分之十六點八。

「癌症歷程」理應成為癌友就醫重要參考依據，但健保署無意公布全國抗癌醫院排行榜，署長陳亮妤解釋，某醫院收治特定癌症患者時，常因癌友人數多寡、就診期別，而影響存活率，如果揭曉答案，勢必造成癌友恐慌，以及一窩蜂至某幾家醫院就診。

陳亮妤表示，健保署將持續監測各癌症「癌症歷程」，積極提升癌症治療品質及醫療決策效率，尤其是胰臟癌、食道癌等惡性程度較高、早期症狀不明顯等癌症，加快新藥給付速度，只要取得臨床實證數據，將盡量通過評估，造福癌友及家屬。

癌症醫師表示，背痛等症狀是常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。 （圖／123RF）
癌症醫師表示，背痛等症狀是常被忽略的胰臟癌潛在徵兆。 （圖／123RF）

國健署指出，針對早期無症狀的胰臟癌，目前仍缺乏有效篩檢工具，因此，我國公費癌症篩檢並未涵蓋胰臟癌，最佳預防方法為「定期健檢」，有家族史、肥胖、罹患慢性胰臟炎或糖尿病、重菸癮者等高風險族群，建議定期接受腫瘤指數檢查、腹部超音波及高階影像檢查。

胰臟癌五年存活率不到一成，台灣癌症基金會醫療副執行長、台北市立萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙表示，主因在於早期症狀不明顯，缺乏精準篩檢工具，腹部超音波檢查常受到胃部空氣遮蔽，極難發現小顆腫瘤，而傳統血液腫瘤標記檢驗對於極早期胰臟癌的敏感度偏低，只能透過高階磁振造影（ＭＲＩ）、內視鏡超音波等精密檢查，才有機會早期辨識。

胰臟缺乏痛覺神經，初期幾乎沒有症狀，近八成五患者確診時已是局部晚期（第三期）或遠端轉移（第四期），張家崙表示，一旦出現上腹痛、背痛、黃疸、灰白色便、體重減輕時，病程幾乎已是晚期，治療棘手，抗癌武器有限。

11大癌別5年存活率 製表／元氣中心
11大癌別5年存活率 製表／元氣中心

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