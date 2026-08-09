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台灣首次「暴潮告警」！氣象署曝光發送條件：今年起開始實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署今晚首次發送「暴潮告警」提醒基隆市沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。圖／截自童子瑋threads
氣象署今晚首次發送「暴潮告警」提醒基隆市沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。圖／截自童子瑋threads

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風並登陸中國浙江，中央氣象署預計今晚11時30分解除海上颱風警報，但後續受到其環流及西南風影響，各地仍會下雨，且中南部降雨變得更為顯著。另外，基隆市議長童子瑋指出，氣象署今晚首度針對愛四路、仁一路等市區低窪地區發布「暴潮告警」CBS，提醒市民做好準備，氣象署也證實，確實是首次發布。

海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，下午5時至6時間登陸中國浙江沿岸，過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，但其暴風圈仍影響台灣北部及馬祖近海，氣象署將於今晚11時30分解除海警；白海豚登陸中國浙江後，環境轉西南風，未來受到西南風影響，中南部降雨較為顯著。

氣象署資深預報員朱美霖指出，今晚至明天基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島、嘉義以北沿海、馬祖、澎湖易有長浪發生，台灣附近各沿海風浪大，浪高約2至4公尺；另外，基隆北海岸適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

針對基隆市議長童子瑋指出，氣象署今晚針對愛四路、仁一路等市區低窪地區發布「暴潮告警」CBS。

氣象署證實，「暴潮告警」CBS為今年新增上線的新功能，上一次巴威颱風還未使用到此功能，此次白海豚颱風挾帶強風豪雨，加上基隆北海岸適逢大潮，為提醒民眾，滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水，因此首次發布。

至於什麼樣的情況下會觸發「暴潮告警」？預報員賴欣國表示，只要出現「暴潮」也就是引發的潮位叫平時高，可能會導致沿海地區或低窪地區出現海水倒灌或積淹水的狀況，未來都會發布此簡訊告警。

氣象署 馬祖 白海豚颱風

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