氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今晚8時中心位置位於馬祖的北北東方約230公里之處，以每小時14轉17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

朱美霖說明，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，下午5時至6時間登陸中國浙江沿岸，過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，但其暴風圈仍影響台灣北部及馬祖近海，氣象署將於今晚11時30分解除海警；白海豚登陸中國浙江後，環境轉西南風，未來受到西南風影響，中南部降雨較為顯著。

朱美霖也指出，目前西北太平洋上有3個颱風，第16號琵鷺颱風朝低壓帶移動，路徑偏東北，對任何地方都沒有影響；第15號昌鴻颱風路徑往西北西移動，預計下周二接近日本附近。

除了上述3個颱風，今晚西北太平洋又生成另一個熱帶性低氣壓TD18，目前總計有4個熱帶系統發展中，氣象署表示，新形成的熱帶低壓TD18未來增強成颱風的機率不高，路徑向北也對台灣沒有直接影響。