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白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看
白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。
華航今晚表示，受到白海豚颱風影響，明天部分航班異動：
一、航班取消
CI201/CI202 松山往返上海虹橋
二、航班延後（放大機型）
CI501/CI502 桃園往返上海浦東
CI583/CI584 高雄往返上海浦東
長榮航空指出，受到白海豚颱風影響，明天BR712/BR711 台北往返上海、BR706/BR705 高雄往返上海取消；星宇航空則表示，明天加開台北-沖繩JX1870 14:00起飛、沖繩－台北JX1871 17:50起飛。
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