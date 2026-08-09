白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今晚8時中心位置位於馬祖的北北東方約230公里之處，以每小時14轉17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

朱美霖說明，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，下午5時至6時間登陸中國浙江沿岸，過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，但其暴風圈仍影響台灣北部及馬祖近海，預估今深夜至明天凌晨解除海上颱風警報；白海豚登陸中國浙江後，環境風場轉西南風，未來幾天受到西南風影響，中南部降雨較為顯著。

針對未來1周天氣，目前西北太平洋上有3個颱風，第16號琵鷺颱風朝低壓帶移動，路徑偏東北，對任何地方都沒有影響；第15號昌鴻颱風路徑往西北西移動，預計下周二接近日本附近。

朱美霖指出，明天至周四受到西南風影響，北部留意午後大雷雨，中南部有局部陣雨或雷雨，其他地區也有午後雷陣雨；周五至周日受到低壓帶影響，中南部有陣雨或雷雨，其他地區降雨機率也增加。

此外，受到西南風影響，沿海空曠地區有較強陣風，明天嘉義以北、基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼綠島、馬祖留意平均風6級或陣風8級強陣風；溫度部分，明天雙北、桃園、花蓮高溫可達36度，其中花東易有焚風發生，台東有連續3日高溫上看36度的機率。

朱美霖也表示，今晚至明天基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島、嘉義以北沿海、馬祖、澎湖易有長浪發生，台灣附近各沿海風浪大，浪高約2至4公尺；另外，基隆北海岸適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。