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颱風白海豚影響 華航往返上海航班異動
受到颱風白海豚影響，中華航空今天宣布明天往返上海航班有所異動，提醒旅客要留意航班資訊。
中央氣象署今天持續發布輕度颱風白海豚海上颱風警報，下午5時中心位置在馬祖的北北東方約260公里處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓968百帕，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑200公里，10級風平均暴風半徑70公里。海上警戒區為台灣北部海面。
受颱風白海豚影響，中華航空宣布，明天CI201/CI202松山往返上海虹橋航班取消；CI501/CI502桃園往返上海浦東、CI583/CI584高雄往返上海浦東航班延後，且放大機型。
華航說，將視颱風路徑變化持續更新航班資訊，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班動態。
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