健康主題館／全台唯一行動CT車 駛入高齡博覽會

第三屆高齡健康產業博覽會一連舉行3天，桃園市政府以「健康行動城市」為主題，展出全台唯一行動CT車（行動電腦斷層醫療車）、市立醫院規畫、跨域緊急救護合作及多項健康政策，呈現將醫療服務帶進城市各角落的成果。桃園市長張善政表示，桃園不僅吸引年輕家庭移入，也要打造長輩宜居城市，透過醫療院所與新創團隊合作，全方位守護高齡健康。

桃園打造三老支持體系

張善政上周六出席開幕活動表示，桃園館集結醫療院所與新創團隊，展現桃園照顧長輩健康的多元服務。面對高齡社會，城市治理不能只在需要照護時提供服務，更應從健康促進、疾病預防及早期介入做起。桃園持續建構「健康慢老、照顧安老、安心終老」支持體系，串聯健康管理、長期照顧、醫療自主、心理支持與用藥安全等政策。

張善政說，會場最吸睛的是全台唯一的行動CT車，能跑遍桃園13區，深入偏鄉、海邊及山區，一年工作超過200天，將醫療服務帶進城市各個角落，為長輩及高風險族群進行肺部篩檢，協助潛在疾病及早發現、及早治療。

在「健康慢老」方面，市府推動代謝症候群防治、慢性病與營養管理，並透過「健康E管家2.0」提升市民自我健康管理能力；「照顧安老」整合長照資源、智慧照護及失智支持服務，讓長者在熟悉的社區安心生活；「安心終老」則推動預立醫療照護諮商、心理支持、疫苗接種及友善藥事服務，尊重市民對生命末期照護的自主選擇。

張善政說，桃園是年輕家庭移入比率高的城市，也希望吸引長輩移居、定居，透過參展除學習其他縣市經驗，也展現桃園智慧醫療實力，希望打造不僅適合年輕族群，也讓長輩宜居的城市。

桃園市衛生局長賈蔚表示，桃園目前重要目標之一，是依時程完成市立醫院規畫。面對超高齡社會及長照3.0上路，長照人力需求增加是全國共同挑戰；部分醫院也有急診壅塞問題，市府將持續優化病床資源配置及急重症患者分流。

桃園市政府於「第三屆高齡健康產業博覽會」設立主題館，市長張善政(中)參觀電腦斷層行動車。記者曾吉松／攝影

CT車已服務2000多人

賈蔚說，行動CT車去年10月上路至今已服務2000多人，一年規畫200場，每場約服務25至30人。桃園整體CT篩檢人次已超過7萬人，加入行動CT車後，每年篩檢目標為2.6萬人，盼深入各區服務因距離、交通等因素就醫不便的民眾，提升篩檢可近性。

張善政表示，市府將持續串聯產、官、學、醫及社區力量，把創新科技轉化為可近、有感的健康服務，讓高齡者不只是被照顧，更能健康生活、持續參與社會。

高齡展自8月7至9日在台北世貿一館舉行，桃園館集結聯新國際醫療集團、天晟醫療體系、敏盛醫療體系、怡仁綜合醫院、伊合科技、樂活人生等夥伴，透過數位科技、情境展示與互動體驗，呈現健康管理、智慧醫療、高齡友善及照護服務等成果。