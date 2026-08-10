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健康名人堂／預防醫學 是健康台灣能否成功的關鍵

聯合報／ 黃金舜／台灣大健康醫事聯盟協會理事長暨藥師公會全聯會榮譽理事長

近年「Health in All Policies（健康融入所有政策）」受到重視，健康不僅是醫療衛生單位之責，更涉及教育、交通、環境、食品、勞動、長照及產業政策，有賴跨部門共同推動。預防醫學不僅減少健保等醫療資源支出，讓更多國人能維持「健康」狀態，使高齡人口保有工作及生活自理能力，更是國家競爭力的重要基礎。

國人壽命長 慢病未減少

全民健保逾30年，台灣擁有享譽世界的醫療品質及專業人員，更有相對低廉的價格以及高度可近性；2024年國人平均壽命80.77歲，男性77.42歲、女性84.30歲，是許多國家稱羨的成就，但65歲以上人口逾20%，其中8成至少有1種慢性病，約8%有失智症，顯示醫療進步、平均壽命增加，不代表人民更加健康。

醫療體系的價值之一，在治療疾病，但若要真正達到健康台灣，需防微杜漸，讓人民盡可能減少生病重症，降低醫療系統量能及支出。

「健康台灣」不應僅側重引進新藥及醫療設備，或是開更多病床等增加醫療量能，應將政策重心轉向預防醫學。由食品安全、用藥安全、疫苗接種、癌症篩檢、生活型態改善、慢性病管理、心理衛生支持等出發，搭配社區照護功能強化，融入國人生活降低各類疾病發生率，轉變傳統觀念僅側重「消滅疾病」的觀念。

社區藥局 有助照護轉型

轉型過程中，社區據點重要性也提升，社區藥局是國人最容易接觸的健康據點。藥師也應由過去調劑與發藥的「藥品供應者」，逐步擴展至慢性病照護、用藥整合、健康諮詢、疾病預防及健康促進。使國人在疾病未發生或有相關徵候時，便能在社區獲得協助，這不只是藥師職能的延伸，更是未來健康照護模式的重要方向。

為降低假日期間醫療院所，尤其是急診的負擔，去年11月實施周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），但今年1月醫師職業工會統計，全國UCC每日看診人數僅350人，不及一間急救責任醫院一日看診人數，顯見相關政策成效有待加強。

執業藥師 第一線守門人

身為執業藥師，我長年於社區中擔任居民健康第一線守門人，相較嘗試將身體不適的人「引流」到新設據點，讓他們先至社區藥局尋求協助，是更適合、也較為國人接受的方式。拉肚子、輕微發燒或呼吸道症狀，藥局有足夠的指示藥及成藥可應對，我國亦應加速將安全性高的藥品轉類為指示藥，以及加速指示藥品退出健保給付，使第一線社區藥局有更多適宜的藥品提供給有需求的國人。

健康台灣不僅延長壽命，更延長健康餘命，台灣不健康餘命平均約8年，代表國人有10%的人生處於失能、臥床等需要他人協助、生活難以自理情形，健康台灣應以降低不健康餘命，打造讓人民少生病、活得更有品質的社會為目標，才是「健康台灣」真諦。

健康 慢性病 生活

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