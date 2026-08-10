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健康你我他／登山滑一跤 慘被背下山

聯合報／ 文／盧素梅（北市文山）
因為山型特別而登上馬來西亞百元紙鈔背面圖案的神山南峰。圖／盧素梅提供
因為山型特別而登上馬來西亞百元紙鈔背面圖案的神山南峰。圖／盧素梅提供

喜歡爬山的我，近年將觸角延伸到海外登山，例如日本富士山、槍岳等名山，今年農曆年後，我與登山同好赴馬來西亞神山。神山最高峰「羅氏峰」海拔4095公尺，與玉山、富士山列東亞三大高峰，吸引許多登山愛好者朝聖。

我們半夜摸黑上山，在日出時分順利登頂，除了腳下的羅氏峰，環顧四周還有被暱稱為「金剛峰」的聖約翰峰，以及馬來西亞百元紙鈔背面圖案的神山南峰，加上其他奇形怪狀山峰，構成神山壯闊且奇幻迷人的景緻。

在山頂狂秀後，我們下山途中也邊玩邊拍照，我卻一個不留神踩上一片水漬地滑倒，一屁股坐在地上，左腳腳踝上方一陣痛楚襲來，發現痛處腫了一個包，不確定是否骨折了，但還可以一跛一跛地走，於是就忍痛先走回山屋。

跛行約2公里返回山屋後，我無法再走6公里到登山口，領隊帶我到園區的醫護所檢查，但在沒有X光等儀器設備下，也無法確定有沒有骨折，加上傷勢不夠嚴重無法申請公部門的救援，最後只能自費請背工背下山。

兩天後返台，我去醫院急診，傷肢已腫成大象腿，經Ｘ光檢查是腓骨骨折，於是開啟了穿復健鞋、不良於行的日子，經歷3個月骨頭才癒合，但周邊軟組織至今未痊癒，仍須復健。這一跤的代價真大，所以出國要買海外醫療險外，最重要的還是要小心、再小心。

登山 玉山 富士山

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