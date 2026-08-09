試管屢敗流產傷身心 醫倡精準醫學助一次植入懷孕

孩子們在台大醫學院體育館裡奔跑、與父母合影，看似普通的親子聚會，其實是歷經試管失敗、流產的得來不易，醫師提出精準醫學「一次植入就懷孕」，盼終結不孕夫妻傷痕累累。

無懼颱風白海豚影響，台北市風雨明顯，「譚寶回娘家」活動今天下午如期舉行，在親子笑聲背後，藏著許多夫妻曾經不敢輕易說出口的傷痛。台北婦產科診所生殖中心副院長譚舜仁透過新聞稿指出，這次活動參與的家庭中，超過30%曾有流產經驗。

約40%曾經歷至少1次試管嬰兒療程失敗，譚舜仁回憶，有些個案曾經短暫看見兩條線，6週卻只有空包彈，更有人在懷孕8週拿到媽媽手冊後，失去孩子；也有人一次次取卵、植入，一次次失敗再重新開始，植入後到懷孕超過3個月的焦慮與擔憂，只有過來人才懂。

「4年前第一次見到譚醫師，之前已經流產5次，連試管嬰兒都做了。」藝人錢俞安和太太在活動現場回憶，4次植入胚胎只有1次淺著床，當時醫療分析之前外院失敗關鍵直指胚胎沒有做檢查，新療程囊胚培養外，加做了淘汰虛有其表的胚胎檢驗。

這次「1次植入1顆胚胎」有好結果，懷孕過程還發生了子宮頸過短、胎兒面臨極度早產的危機，產科醫師即時把子宮頸綁緊，錢俞安和太太才終於等到寶貝兒子順利來到，成為家庭新成員。

譚舜仁表示，成功著床有3個關鍵「天時、地利、人和」，也就是植入時間和著床窗期同步、適合著床的子宮內膜環境和染色體正常的胚胎，失敗，就從上述3個關鍵檢討起，精準醫學就是用在這裡，為傷痕累累的難孕夫妻找出關鍵下一步，讓重複流產的噩夢不再上演。

譚舜仁表示，求子路上最痛苦的莫過於，鼓起勇氣一再嘗試，卻一再失望，回家後，夫妻間常常只剩嘆息，到後來眼淚都沒有了，不知道還要經歷幾次失敗，才能把孩子抱回家。一次植入就懷孕，不只是成功率，更是避免下一次身心創傷。

譚舜仁指出，試管嬰兒不是一項單純技術程序，每次植入胚胎之前，夫妻已經經歷打排卵針、抽血、超音波追蹤、取卵手術，以及等待胚胎培養結果的煎熬和焦慮；植入之後，又要經過1到2週的不確定與患得患失。當結果失敗，患者失去的不只是時間與金錢，還可能是對身體的信任。

譚舜仁說，對曾反覆失敗或流產的家庭而言，一次植入就懷孕，代表著減少多次檢查、取卵、植入的身體和費用負擔、降低反覆等待與失敗造成的心理耗損，對於高齡或卵巢早衰患者，除了爭取最寶貴的時間外，甚至還能提升未來擁有下一個寶寶的可能性。