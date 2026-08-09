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白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航
白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。
氣象署表示，白海豚颱風已減弱成輕度颱風，過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心位於馬祖北北東方，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。
民航局表示，截至今晚間6時，國內線取消93架次、延誤6架次，國際暨兩岸航線取消148架次、延誤9架次。
交通部航港局表示，截至晚間6時有9航線、計79次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.富岡-綠島：全部停航(13航次)。
5.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
6.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
7.布袋-馬公：部分停航(開航8航次、停航1航次)。
8.東港-小琉球：部分停航(開航5航次、停航41航次)。
9.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
(二)預估明日(8月10日)共有8航線，計72次停航：
1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
4.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
5.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
6.東港-小琉球：全部停航(46航次)。
7.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
8. 臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)。
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