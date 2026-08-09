快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度颱風白海豚暴風圈正通過台灣北部海面，中部以北強風大雨感受明顯。記者曾原信／攝影
中度颱風白海豚暴風圈正通過台灣北部海面，中部以北強風大雨感受明顯。記者曾原信／攝影

海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，其中心位置位於馬祖的北北東方約260公里之處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓968百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

朱美霖表示，白海豚颱風已減弱成輕度颱風，過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心位於馬祖北北東方，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

白海豚颱風目前位置相當接近中國浙江，但因暴風範圍寬廣，因此仍會持續影響台灣北部海面，逐漸進入中國浙江後其強度仍會持續減弱。

朱美霖表示，受到白海豚外圍環流影響，今天北市山區已有局部大豪大雨，桃園、竹縣地區、苗栗山區、台中山區也有局部豪雨，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

強風部分，連江縣、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、屏東縣、綠島蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上；明天受到西南風影響，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣、綠島蘭嶼也有平均風6級以上或陣風8級以上發生級率。

另外，今晚至明天基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島、嘉義以北沿海、馬祖、澎湖易有長浪發生，台灣附近各沿海風浪大，浪高約2至4公尺。

朱美霖提醒，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明清晨脫離暴風圈、最快明天清晨解除海警，但受到外圍雲系及西南風影響，各地仍有降雨。

台中以北沿海有強風，明天有午後雷雨、局部大雨；彰投雲嘉南高屏今天下半天降雨情況增加，山區有大雨發生機率，沿海地區有強風；宜蘭今天有間歇陣雨，明天注意午後雷陣雨。

白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，預估今晚至明天清晨台灣將脫離其暴風圈，最快明天清晨解除海警。圖／中央氣象署提供
白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，預估今晚至明天清晨台灣將脫離其暴風圈，最快明天清晨解除海警。圖／中央氣象署提供

白海豚 強降雨 海豚 白海豚颱風 颱風

延伸閱讀

白海豚下午減為輕颱晚間起雨區南部接力 最快明晨解除海警

白海豚颱風晚間登陸浙江 氣象署：北部降雨晚間緩和明起中南部陣雷雨

白海豚颱風動起來稍微不龜了！估明晚侵大陸 周一上午我解除海警

白海豚颱風有望變輕颱！陸警機率低 預計下周一午前解除海警

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。