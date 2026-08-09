白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，其中心位置位於馬祖的北北東方約260公里之處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓968百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

朱美霖表示，白海豚颱風已減弱成輕度颱風，過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心位於馬祖北北東方，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

白海豚颱風目前位置相當接近中國浙江，但因暴風範圍寬廣，因此仍會持續影響台灣北部海面，逐漸進入中國浙江後其強度仍會持續減弱。

朱美霖表示，受到白海豚外圍環流影響，今天北市山區已有局部大豪大雨，桃園、竹縣地區、苗栗山區、台中山區也有局部豪雨，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

強風部分，連江縣、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、屏東縣、綠島蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上；明天受到西南風影響，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣、綠島蘭嶼也有平均風6級以上或陣風8級以上發生級率。

另外，今晚至明天基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島、嘉義以北沿海、馬祖、澎湖易有長浪發生，台灣附近各沿海風浪大，浪高約2至4公尺。

朱美霖提醒，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明清晨脫離暴風圈、最快明天清晨解除海警，但受到外圍雲系及西南風影響，各地仍有降雨。

台中以北沿海有強風，明天有午後雷雨、局部大雨；彰投雲嘉南高屏今天下半天降雨情況增加，山區有大雨發生機率，沿海地區有強風；宜蘭今天有間歇陣雨，明天注意午後雷陣雨。