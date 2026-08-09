颱風白海豚挾風雨 北台灣多縣市發生零星災情

受颱風白海豚及外圍環流影響，北台灣多個縣市出現風雨，造成基隆港貨櫃倒塌、苗栗泰安鄉山區苗62線出現落石等零星災情。台北市則獲報有民眾因圍籬、路樹倒塌、磁磚掉落而受傷。

中央氣象署表示，颱風白海豚今天下午暴風圈略為縮小，但竹苗、台北山區仍要防範局部大豪雨，隨著颱風移動，預計今天傍晚至明天清晨馬祖地區風雨最顯著。

颱風白海豚挾帶強風逼近，基隆港務分公司表示，基隆港西岸碼頭今天清晨發生貨櫃倒塌，共7只貨櫃受損，並碰撞到門式起重機，受損情形待估。此外，昨晚漲潮致海水倒灌，基隆市愛四路30多戶商家積水，生財器具泡水，市長謝國樑上午會勘表示將研議適當補償。

另外，基隆市信一路有房仲店面地下室嚴重淹水，員工質疑通報1999後，獲回覆已派員處理，但根本沒人到場。中正區公所表示，因門牌張貼在兩棟建物之間柱子上引起誤會，未來將加強確認，並留下通報人電話，今天會協助房仲清運垃圾。

台北市災害應變中心表示，截至下午4時30分，接獲261件災情通報，已處理246件，其餘處理中。災情主要為路樹倒塌111件，圍籬倒塌、鐵皮掀開等建物輕微受損64件，電線、電纜、電桿毀損、小區域停電、交通號誌損壞等民生基礎設施災情43件，以及6名民眾因圍籬、路樹倒塌、磁磚掉落等受傷。

新北市政府表示，統計至9日中午12時，受理案件159件，已結案131件，處理中28件，分別為路樹12件、圍籬4件、停電2件、電線掉落2件、交通號誌3件、停水、土石坍方、建物受損、環境汙染及路燈故障各1件。

桃園市長張善政說，桃園從昨晚起雨勢增強，其中新屋、楊梅降雨較明顯，各局處及區公所均投入應變。消防局說，截至下午3時30分，災害應變管理資訊雲端服務（EMIC）共接獲68件災情通報，包括路樹災情24件、建物毀損8件、民生基礎設施17件、積淹水9件、其他4件、廣告招牌3件、道路隧道2件及土石災情1件，持續排除中。

新竹縣政府警察局竹東分局說，五峰鄉大鹿林道6.8公里處近日受大雨影響發生道路坍方，警方到場維持交通秩序，避免發生事故，並通知相關單位進行排除，提醒民眾行經山區道路注意落石及路況。

無黨籍苗栗縣議員楊文昌向中央社表示，南庄鄉301農路上個月因颱風巴威坍方，經搶修已可通行，這次雨量不大，仍導致土石崩落約50公尺路面，再度造成道路中斷。此外，泰安鄉山區苗62線也因雨勢出現落石，提醒用路人注意安全。