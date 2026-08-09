聽新聞
0:00 / 0:00
白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐
白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。
根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，其中心位置位於馬祖的北北東方約260公里之處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓968百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。
氣象署表示，白海豚颱風已減弱成輕度颱風，過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心位於馬祖北北東方，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。
氣象署表示，受到白海豚外圍環流影響，今天北市山區已有局部大豪大雨，桃園、竹縣地區、苗栗山區、台中山區也有局部豪雨，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。