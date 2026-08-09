白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

根據氣象署最新預報指出，白海豚颱風今下午5時減弱成輕度颱風，其中心位置位於馬祖的北北東方約260公里之處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行。中心氣壓968百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象署表示，白海豚颱風已減弱成輕度颱風，過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心位於馬祖北北東方，向西北西轉西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象署表示，受到白海豚外圍環流影響，今天北市山區已有局部大豪大雨，桃園、竹縣地區、苗栗山區、台中山區也有局部豪雨，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。