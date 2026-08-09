騎電動滑板車要當心 事故腦損傷機率高

電動滑板車出車禍時，造成嚴重腦傷的機率是機車的三倍！研究分析15,742名二輪車事故的受傷案例，發現電動滑板車騎士發生創傷性腦損傷的機率是機車騎士3.5倍、單車騎士的1.7倍，且僅約17分之1的傷者事故時有戴安全帽，研究團隊建議應強制規定戴安全帽，進行安全培訓並限制行駛速度。

頭部受傷風險偏高

根據《The Guardian》報導，電動滑板車事故傷者腦部血管損傷機率是機車騎士3.2倍，內臟受傷機率則高出約1.5倍。相對地，電動滑板車騎士的骨折風險反而比機車騎士低約兩成、比單車騎士低一成。

研究也發現兒童與青少年傷者中，腦部創傷占比更高達四成三。專家認為電動滑板車輪胎較小，容易卡進坑洞，接著騎士就會整個人向前翻，用頭部著地，導致傷勢往往偏重頭部。

摔倒容易頭著地

根據《PubMed》報導，一項研究利用實驗撞擊測試及電腦模擬，分析電動滑板車撞上路緣後的162種摔倒情境，發現44%的情況由前額首先撞地，近100%的模擬結果具有腦震盪風險，其中90%則達到嚴重頭部傷害的風險門檻。

研究指出，騎乘速度是影響頭部撞擊程度的重要因素。速度越高，摔倒後頭部承受的撞擊速度與傷害風險也越高。研究團隊也指出，這次模擬測得的撞擊速度範圍，恰好落在一般自行車安全帽的測試規範之內，代表現有的自行車安全帽就足以提供有效防護。

建議騎士除了配戴安全帽，也應盡量放慢車速、留意路面坑洞與路緣高低差，行經視線不佳或路況不明路段時提前減速，才能有效降低摔倒時頭部直接撞地的機率與傷害程度。

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