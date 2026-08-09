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鐵道嘉年華竟見五星國徽道具帽...觀光署：內部人員記申誡 廠商暫不錄用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日月潭國家風景區管理處8日舉辦車埕鐵道音樂嘉年華，現場放置中國五星國徽的交警道具帽，供體驗拍照。圖／日管處提供
日月潭國家風景區管理處8日舉辦車埕鐵道音樂嘉年華，現場放置中國五星國徽的交警道具帽，供體驗拍照。圖／日管處提供

交通部觀光署昨在南投水里車埕舉辦「車埕鐵道音樂嘉年華」，遭民眾指出現場竟放置多頂中國五星國徽的道具帽供拍照，令人傻眼。對此，交通部觀光署長陳玉秀表示，該廠商太過輕忽，會依契約規定處理，「未來這個廠商恐怕暫時不用他」，另也會對內部相關人員進行申誡程序。

日月潭國家風景區管理處昨（8日）舉辦「2026車埕鐵道音樂嘉年華—讓鐵道唱歌，讓山城起舞」，現場除主舞台有活動，還有小丑表演及一日站長等活動，其中一日站長體驗活動提供復古鐵道帽、集集支線經典站牌等道具，供民眾配戴拍照，沒想到卻出紕漏。

交通部觀光署長陳玉秀表示，廠商承辦政府專案時就應注意原則性規定，這次是該廠商太過輕忽，會依照委辦契約狀況處理，「未來這個廠商恐怕暫時是不要用他」；陳玉秀說，盡管政府單位為委託單位，現場執行監督不到位也是有責任，因此內部也會對相關人員進行申誡程序。

交通部觀光署日管處今說明，昨有民眾發現活動現場提供的復古鐵道帽上，除了舊台鐵車長帽外，更有多頂掛中國國徽的帽子，且男女樣式皆有，而該活動為公家辦理的活動，認為相當不妥。

日管處表示，該活動為委外辦理，承辦廠商為了一日站長體驗活動，上網購置道具帽，但第一次買錯帽款，第二次才買對台鐵車長帽，活動前會書面審查相關流程及道具，送審照片是台鐵車長帽。

但活動前一日，廠商忘記把第一次買錯的表演帽拿掉，場佈人員全帶去後錯放，而因活動籌畫忙碌，相關人員一時疏忽沒注意，且未再次檢查確認，才出現錯誤疏失，深感抱歉，後續內部會進行檢討，避免類似情況發生；承辦廠商部分，明天會找廠商開會，並依契約規定處理，不會讓政府的形象再次受傷。

觀光署 鐵道 南投

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