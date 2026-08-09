效果比散步還好！復健科醫師揭「1動作」：在家就能降血壓

許多高血壓患者習慣靠每天散步、快走來控制血壓，但效果卻未必顯著。復健科醫師王竣平日前引述國際頂尖醫學期刊研究指出，降血壓效果最為突出的運動，可能根本不需要跑步或長時間跳躍。研究顯示，只需靠著一面牆進行「靠牆深蹲」（Wall Sit），規律訓練數周後，平均收縮壓降幅竟可達8mmHg以上，降壓效果甚至超越慢跑、游泳與高強度間歇訓練（HIIT）。

王竣平醫師在臉書粉專表示，2023年發表於《英國運動醫學雜誌》（BJSM）的一項大型系統性回顧與網絡統合分析，整理了270項隨機對照試驗、涵蓋近1.6萬名受試者數據。結果發現，雖然各類運動皆有助於降低血壓，但降幅最為顯著的，卻是過去較少被提及的「等長訓練（Isometric Training）」。

研究指出，傳統有氧運動與動態阻力訓練約可降低收縮壓4.5mmHg，高強度間歇訓練約降低4mmHg，而以靠牆深蹲為代表的等長腿部訓練，平均收縮壓降幅卻高達8mmHg以上。王醫師直言，8mmHg的降幅在臨床上意義重大，幾乎已接近部分單一降壓藥物在研究中所能達到的效果。

看似保持靜止不動的靠牆深蹲，究竟是如何改變血管機能？王竣平醫師解釋，當大腿股四頭肌與臀肌長時間進行「等長收縮」時，肌肉內的血管會受到壓迫，導致局部血流暫時減少。

當動作結束、肌肉放鬆的瞬間，血液會快速重新流入，這股突增的血流會在血管內皮形成剪力刺激，進而促進「一氧化氮（Nitric Oxide）」的釋放。一氧化氮能有效幫助血管舒張、降低周邊血管阻力，長期訓練下來便能逐步改善自律神經對血壓的控制適應。

針對訓練處方，研究中常見的規劃為：每周進行3次，每次做4組，每組維持2分鐘，組間休息2分鐘，每周實際訓練時間僅需24分鐘。不過王醫師提醒，初學者切勿硬逼自己蹲到大腿與地面平行，以免造成膝痛或頭暈。比較安全的方式是從膝蓋微彎約135度的「高位淺蹲」起步，維持20至30秒，再視狀況逐步增加時間或深度。

此外，王醫師特別叮嚀，靠牆深蹲時最忌諱「憋氣用力」，否則會使胸腔內壓驟升、導致血壓劇烈波動。訓練期間應保持「鼻子吸氣、嘴巴吐氣」的規律呼吸，並以能正常講出完整句子為宜。若血壓控制不佳，近期曾出現胸痛、頭暈或關節退化嚴重者，開始前仍應先接受醫療評估，亦可改以「等長握力訓練」作為替代選項。