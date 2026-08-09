白海豚逐漸遠離…全台災情增至632件、6人傷 北市277件最多

中度颱風白海豚逐漸遠離台灣，但外圍環流仍為北部帶來強降雨。中央災害應變中心統計，截至今天下午2時，全台已累計632件一般災情，其中468件完成處理、164件處理中；人命傷亡截至上午8時為0死、0失蹤、6人受傷。災情主要集中北部，以台北市277件最多，新北市177件居次，基隆84件、桃園59件。

氣象署指出，白海豚中心位於馬祖東北方約290公里海面，近中心最大風速每秒33公尺，仍為中度颱風，以每小時17公里速度向西北西轉西北移動，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，預估後續強度稍減弱、暴風圈縮小。

受颱風及外圍環流影響，北部、中部山區雨勢明顯，截至下午2時，台北市小油坑單日累積雨量達400毫米，台中市小雪山300.5毫米、新竹縣樂山254.5毫米。氣象署針對台北、新竹縣及苗栗發布大豪雨特報，新北、桃園、台中為豪雨警戒，另有6縣市列大雨警戒。

全國災情以路樹倒塌、建物毀損及民生基礎設施受損為大宗。中央災害應變中心資料顯示，路樹災情累計269件，建物毀損123件、民生及基礎設施災情120件，另有53件廣告招牌災情。台北市災情總數277件最多，其中路樹災情123件、建物毀損63件；新北市則有177件，路樹災情79件。

各地應變層級也陸續調整。截至下午2時，台北、新北、基隆、桃園及連江縣仍維持二級災害應變中心；花蓮、苗栗、新竹縣、台中及新竹市三級開設，宜蘭已撤除應變中心。

防災警戒區則從32處降為16處，包括13處海邊、2處山區及1處河川。新北仍劃設5處警戒區，包括2處山區、2處海邊及1處河川；基隆有3處海邊警戒、桃園1處、連江縣7處。

停班停課方面，桃園市復興區及連江縣今天停止上班上課；新竹縣五峰、尖石部分學校及五峰國中停止上課，但未達停班標準。

氣象署提醒，颱風雖逐漸遠離，沿海風浪威脅仍未解除，今天北部及馬祖沿海可能出現6公尺以上巨浪，基隆北海岸又適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區仍須留意海水倒灌及積淹水，民眾應避免前往海邊活動。