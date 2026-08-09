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逐時空品超標恐讓敏感族群恐有風險 北捷曝原因：持續精進

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
審計報告至初，北捷2023至去年共19站PM10於部分營運時段逐時濃度峰值逾標準值，對敏感族群恐有健康風險。聯合報系資料照
審計報告至初，北捷2023至去年共19站PM10於部分營運時段逐時濃度峰值逾標準值，對敏感族群恐有健康風險。聯合報系資料照

北捷各地下場站取得室內優質空氣標章，PM2.5及PM10監測結果亦符合空氣品質標準法規定。然後審計報告卻發現，2023至去年共19站PM10於部分營運時段逐時濃度峰值逾標準值，對敏感族群恐有健康風險。北捷表示，濃度偏高是受半罩式月台門氣流交換、列車進出活塞效應等影響，會持續增加外氣循環及清潔，維護空品。

審計報告指出，北捷公司經管地下段捷運車站共74站，依「室內空氣品質管理法」第 6 條等相關規定，於車站地下樓層大廳區、穿堂區、旅客詢問處等場所，應對二氧化碳、一氧化碳及甲醛等3 法定管制項目檢測，另委託環境部許可檢測機構檢測懸浮微粒PM10及細懸浮微粒PM2.5。經查車站已全數取得室內空氣品質優良級標章，且近 3年度（112至114年度）法定管制項目檢測結果均符合規定。

不過審計報告也發現，北捷也有委託檢測機構檢測PM2.5及PM10，三年來監測捷運站分別有21 站、18站及 35站，結果雖符合空氣品質標準法規定，但運用 Gemini CLI分析，2023年七張站等 8 站、2024年北車等7站及2025年象山站等4站，共計19站PM10於部分營運時段檢測逐時濃度峰值介於76.50μg/m3至178.30μg/m3間，超出「空氣品質標準法」第3條規定24小時值75μg/m³，對敏感族群不健康，除影響乘客乘車舒適度外，可能增加敏感族群健康風險。

審計報告也發現，捷運北投旅客服務中心因位處偏遠，鮮少有民眾到訪，而原先規畫租借給在地居民做使用該公司僅將該中心 1 樓大廳、演講廳及2樓里民活動區開放出租使用，其餘如值夜室、辦公室、檔案室，及2樓訓練教室等空間仍處於閒置狀態。

北捷指出，旅客服務中心旅客諮詢及場地租借等服務均持續提供，相關資訊已於6月29日公告於北投會館官網供民眾查詢，並配合市府育兒友善政策，中心1樓部分空間提供社會局規畫設置育兒友善空間，現正進行委外評選作業，預計11月底前完成設置，未來亦將提供臨時托育服務，以提升空間使用效益與公共服務功能。

針對空氣品質問題，北捷表示，PM2.5及PM10雖非法定列管項目，仍持續委託由環境部核可的檢測機構辦理自主檢測，各項結果均符合環境部相關參考值，並定期公布於公司網站，會持續對車站、隧道及列車車廂清潔及維護作業，包括空調系統濾網定期清洗及更換、增加外氣循環、隧道牆面與軌道道床清潔，以及鋼軌銑削集塵等措施。

北捷 超標 時空 空氣品質 健康

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