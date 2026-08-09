慈濟買疫苗遇詐 國際佛光會趙怡：大家出發點都是行善

慈濟基金會2021年採購BNT疫苗時，遭詐騙集團以「疫苗採購顧問費」等虛構名義，詐走高達10.6億元。國際佛光會當時曾計畫向美國嬌生藥廠洽購50萬劑疫苗捐贈給第一線防疫人員，因原廠堅持疫苗僅對國家政府或跨國組織直接供貨，不直接對民間團體販售而停止，計畫未能完成。對於慈濟遇詐騙，甚至被質疑內控有問題，國際佛光會中華總會名譽理事趙怡說，別過度苛責慈濟，大家出發點都是為行善，社會輿論對慈濟是二度傷害。

回顧2021年國內疫情嚴峻時期，面臨疫苗短缺期困境，包括慈濟基金會、國際佛光會（佛光山）在內的許多民間宗教團體與企業，都紛紛表達希望自購外國原廠疫苗捐贈給政府供民眾施打的意願。

趙怡說，2021年5月底，佛光山所屬的國際佛光會發文給衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠疫苗50萬劑，要捐贈中央流行疫情指揮中心。

趙怡表示，當初協助牽線的佛光山會員是一群在美國醫師，他們與嬌生藥廠有不錯互動，看到台灣疫情嚴重，遂協助奔走，希望早日為台灣買進疫苗，嬌生藥廠態度是「只跟政府對口洽談」，協助對接雙方完成階段性任務後，便退到第二線。相隔1個多月後收到衛福部公文回函，提到「為採購國人所需疫苗，本中心已持續與各疫苗原廠聯繫洽談中，感謝貴會同心協力，為防疫努力。」

國際佛光會想捐疫苗的心願最後沒完成，回顧那一段歷程，趙怡說，疫苗採購行動要克服許多挑戰，當時想法很單純，怕政府沒有管道，「官方不做、民間來做」，民間願意出錢出力為政府補位，疫苗多多益善，百姓才能盡早擺脫疫病威脅。

對於近日爆出慈濟基金會遇詐騙一事，趙怡說，慈濟運氣不好，遇到別有居心的人，對方還是具有律師身分者，「很多事情防君子、防不了小人」，慈濟出發點也是慈悲心，社會別過度責難，慈濟基金會被質疑內控把關出包，趙怡說「這點不便評論」，慈濟是受害者，社會的責難對慈濟無疑是二度傷害。