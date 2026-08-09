聽新聞
0:00 / 0:00
泡麵袋、網購袋不能回收！北市環局點名9種塑膠包裝袋 丟錯恐罰6000元
許多民眾日常分類廢棄物時，習慣將所有塑膠材質的包裝袋一律丟入回收桶。臺北市環保局日前特別發文宣導，提醒民眾並非所有塑膠包裝袋都能進行回收。許多看似普通塑膠袋的包裝，實則是由塑膠、鋁箔、紙張等多種材質組成的複合材質，因極難分離處理，若混入回收系統反而會影響資源再利用。
臺北市環保局特別整理出日常生活中切勿丟入回收桶的9大常見包裝品項：
1.髒污塑膠袋
2.食物包裝袋
3.泡麵袋
4.濾掛咖啡包裝袋
5.茶葉包裝袋
6.能量果凍飲包裝
7.網購破壞袋
8.保鮮膜
9.米包裝袋
環保局強調，上述物品均屬於無法有效分離再利用的廢棄物，民眾應將其放入臺北市專用垃圾袋內，直接交由循線垃圾車進行清運。
為了提升資源回收的效率與品質，臺北市環保局特別提醒，廢棄物若未依規定落實正確分類，將可依《廢棄物清理法》處以新臺幣1,200元以上、6,000元以下之罰鍰。
環保局也呼籲民眾應從日常生活的細微小動作做起，釐清回收觀念與品項，共同把關城市的環境品質，才能讓資源得以真正循環再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。