快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

泡麵袋、網購袋不能回收！北市環局點名9種塑膠包裝袋 丟錯恐罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
臺北市環保局提醒，泡麵袋與網購破壞袋等複合材質包裝不可回收，應放入專用垃圾袋交由垃圾車清運。聯合報系資料照
臺北市環保局提醒，泡麵袋與網購破壞袋等複合材質包裝不可回收，應放入專用垃圾袋交由垃圾車清運。聯合報系資料照

許多民眾日常分類廢棄物時，習慣將所有塑膠材質的包裝袋一律丟入回收桶。臺北市環保局日前特別發文宣導，提醒民眾並非所有塑膠包裝袋都能進行回收。許多看似普通塑膠袋的包裝，實則是由塑膠、鋁箔、紙張等多種材質組成的複合材質，因極難分離處理，若混入回收系統反而會影響資源再利用。

臺北市環保局特別整理出日常生活中切勿丟入回收桶的9大常見包裝品項：

1.髒污塑膠袋

2.食物包裝袋

3.泡麵

4.濾掛咖啡包裝袋

5.茶葉包裝袋

6.能量果凍飲包裝

7.網購破壞袋

8.保鮮膜

9.米包裝袋

環保局強調，上述物品均屬於無法有效分離再利用的廢棄物，民眾應將其放入臺北市專用垃圾袋內，直接交由循線垃圾車進行清運。

為了提升資源回收的效率與品質，臺北市環保局特別提醒，廢棄物若未依規定落實正確分類，將可依《廢棄物清理法》處以新臺幣1,200元以上、6,000元以下之罰鍰。

環保局也呼籲民眾應從日常生活的細微小動作做起，釐清回收觀念與品項，共同把關城市的環境品質，才能讓資源得以真正循環再利用。

塑膠袋 環保局 泡麵 網購 資源回收 廢棄物

延伸閱讀

五股坑溪慘遭染白 新北環保局火速溯源揪汙最高罰300萬

衣服常洗較乾淨？美國清潔協會揭不同衣物清洗頻率 幫助延長壽命

蚊子持續騷擾超崩潰！網議六大「防蚊方式」有效降低被叮機率

當綠能淘汰石油 化石燃料公司改用塑膠把全世界「碳鎖定」？

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。