Uber機車載客違法爭議大！法制局建議修法開放 交通部回應了

Uber先前推出短程文化體驗計畫，提供免費機車短程移動服務選項，被批違法上路。立法院法制局近日提出報告指出，現行法規並未明定機車得為營業載客運具，業者恐涉有未經核准經營運輸業等違法情事，是否應該透過立法開放營運，建議主管機關蒐整各方意見審慎評估。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，先前已不斷評估機車載客的可行性，礙於機車是「肉包鐵」，其危險性遠高於汽車，加上高齡者搭乘機車，萬一摔倒或發生其他意外導致憾事發生，這不是交通部所樂見的，因此若有其他選擇仍會優先考量其他替代運具。

Uber今年7月在台北市北投區推出「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式提供免費機車短程移動服務選項。但台北市交通局長謝銘鴻當時表示，Uber並無向市府提出申請，若強制執行就是在挑釁既有法令；交通部也說，機車載客在法令上並不允許，違規經營且載客，可依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。

立法院法制局近日提出研析報告指出，公路法並未明訂機車得為營業載客的運具，如果業者以機車從事商業載客服務，恐涉有未經核准經營汽車運輸業等違法情事。

但立法院法制局也表示，交通部鼓勵高齡駕駛繳回駕照、改搭大眾公共運輸工具，然而偏鄉不適合騎車或開車的高齡居民，遇有外出需求仍可考慮提供機車載客服務，由於事涉地方文化及需求等不同型態，未來是否在立法政策開放營運，建議主管機關蒐整各方意見審慎評估。

胡廸琦進一步指出，機車載客議題要不要鼓勵還需討論，加上地方政府也未表態開放。若要討論是否修法放寬，前提是地方政府、業者、民眾都要有共識。

交通部重申，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運。

交通部表示，機車載客屬計程車客運業範疇，在北投地區營運，主管機關為地方政府，可依照「公路法」相關規定處理，根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處20萬元罰鍰，公司則最高可處2500萬元罰鍰；她表示，罰則很重，由於Uber還處於招募駕駛階段，呼籲駕駛人及Uber不要觸法。