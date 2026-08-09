快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber機車載客違法爭議大！法制局建議修法開放 交通部回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber先前推出短程文化體驗計畫，提供免費機車短程移動服務選項。圖為北投傳統機車載客服務。聯合報系資料照
Uber先前推出短程文化體驗計畫，提供免費機車短程移動服務選項。圖為北投傳統機車載客服務。聯合報系資料照

Uber先前推出短程文化體驗計畫，提供免費機車短程移動服務選項，被批違法上路。立法院法制局近日提出報告指出，現行法規並未明定機車得為營業載客運具，業者恐涉有未經核准經營運輸業等違法情事，是否應該透過立法開放營運，建議主管機關蒐整各方意見審慎評估。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，先前已不斷評估機車載客的可行性，礙於機車是「肉包鐵」，其危險性遠高於汽車，加上高齡者搭乘機車，萬一摔倒或發生其他意外導致憾事發生，這不是交通部所樂見的，因此若有其他選擇仍會優先考量其他替代運具。

Uber今年7月在台北市北投區推出「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式提供免費機車短程移動服務選項。但台北市交通局長謝銘鴻當時表示，Uber並無向市府提出申請，若強制執行就是在挑釁既有法令；交通部也說，機車載客在法令上並不允許，違規經營且載客，可依公路法第77條規定，駕駛人最高可處20萬、公司最高處2500萬罰鍰。

立法院法制局近日提出研析報告指出，公路法並未明訂機車得為營業載客的運具，如果業者以機車從事商業載客服務，恐涉有未經核准經營汽車運輸業等違法情事。

但立法院法制局也表示，交通部鼓勵高齡駕駛繳回駕照、改搭大眾公共運輸工具，然而偏鄉不適合騎車或開車的高齡居民，遇有外出需求仍可考慮提供機車載客服務，由於事涉地方文化及需求等不同型態，未來是否在立法政策開放營運，建議主管機關蒐整各方意見審慎評估。

胡廸琦進一步指出，機車載客議題要不要鼓勵還需討論，加上地方政府也未表態開放。若要討論是否修法放寬，前提是地方政府、業者、民眾都要有共識。

交通部重申，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運。

交通部表示，機車載客屬計程車客運業範疇，在北投地區營運，主管機關為地方政府，可依照「公路法」相關規定處理，根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處20萬元罰鍰，公司則最高可處2500萬元罰鍰；她表示，罰則很重，由於Uber還處於招募駕駛階段，呼籲駕駛人及Uber不要觸法。

Uber 機車 修法

延伸閱讀

Uber推免費機車載客「違法上路」立院法制局建議修法開放營運

外送總工會揭Uber Eats偷工時少給報酬 勞動部烙重話：將「按人開罰」

民團：高齡換照配套因地制宜 別讓長者失行動力

高雄超狂女騎士演習期間跑給警追畫面曝 吞4紅單最高罰10萬被送醫

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。