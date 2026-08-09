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講手機太大聲遭勸阻...女乘客攻擊車長還言語侮辱 台鐵不忍喊告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨天一名女乘客搭乘台鐵168次EMU3000自強號，因講電話太大聲遭勸導卻惱羞成怒，不僅攻擊車長還言語侮辱。聯合報系資料照
昨天一名女乘客搭乘台鐵168次EMU3000自強號，因講電話太大聲遭勸導卻惱羞成怒，不僅攻擊車長還言語侮辱。聯合報系資料照

台鐵乘客攻擊事件頻傳，昨天台鐵168次EMU3000自強號上數名乘客因使用手機音量過大，列車長透過列車廣播提醒，不料一名被勸導的女乘客惱羞成怒，不僅衝進車長室咆哮、高喊廣播讓她丟臉，還甩門導致列車長手指受傷，且持續言語侮辱。台鐵公司表示，該乘客行為已涉及刑事責任，後續將提供車長法律訴訟等協助。

有台鐵員工爆料，昨（8日）改往台東-七堵的168次EMU3000自強號，行徑間有3至4名乘客因使用手機音量過大遭列車長勸導，列車長事後回到車長室也利用廣播提醒乘客車廂安寧。不料，其中一位被勸導的女乘客竟持衝進車長室咆哮，高喊廣播讓她丟臉，覺得被列車長針對。

隨後該名女乘客將車長室門大力關閉，導致列車長手指受傷；女乘客將列車長與她一同關在車長室中，並持續用言語侮辱，清潔人員一度欲協助打開車長室門，卻遭乘客拉緊，直到另外兩名清潔人員加入協助才將門打開。

員工指出，該名列車長即刻通知鐵警處理，鐵警也於高雄站上車，但該旅客堅持不下車，因此鐵警隨車至新左營站才將其帶離，事後乘客還因遺留物品在列車上，要求列車長協尋遺失物。

對此，台鐵公司說明，昨（8）日168次列車長於執勤時勸導講手機音量過大的旅客，並於事後播音提醒旅客協助保持車廂安寧。

後有一名被勸導的中年女子到第7車車長室，對車長咆哮並大力關閉車長室門扉，致碰撞車長手指，造成中指及無名指有紅腫情形。旅客持續於車長室言語侮辱車長，直至清潔人員協助打開車長室門扉並將失控旅客請出。

台鐵指出，車長立即通報鐵路警察處理，路警於高雄站上車協助，但該名女子堅持不下車，路警遂陪同搭車至新左營才將其帶離。

台鐵表示，該旅客脫序行為已涉及相關刑事責任，公司經詢問車長意願後，車長表示將提告該名旅客。公司針對本案會全力協助車長進行法律訴訟及提供必要的協助，以維護公司第一線工作人員之安全及尊嚴。

台鐵重申，為強化列車安全與站區安全，公司已與鐵警分駐（派出）所橫向密切聯繫，並建立地方警察聯防機制，如遇車上或車站有異常狀況發生，列車乘務人員及車站人員將依規定進行通報，使警力能迅速到場支援協助，以維列車、站區、旅客及員工安全。

台鐵呼籲，旅客應理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護友善乘車環境。

台鐵 乘客 手機

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