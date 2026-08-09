颱風取消班機鬧「雙重訂票」！旅行社喊沒替代航班 旅客自行買票後卻傻眼

受白海豚颱風外圍環流影響，北部與中南部地區出現陣雨，暴風圈通過台灣北部海面，也導致部分往返台灣的航班受到干擾。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書粉專分享案例，有讀者透過KKday購買虎航機加酒，因颱風導致回程航班取消。KKday當時通知「虎航沒有替代航班，請自行購買返台機票」，該讀者擔心買不到票，便立刻在虎航官網花了將近5萬元買了3張11日的機票。

不料，該讀者自行購票後的隔天下午，竟接獲KKday電話通知「虎航有安排11日的替代航班」。由於讀者並非不想搭乘替代班機，而是在買票當下KKday明確表示無其他班機並催促自行購票，時間差導致他陷入「同一航班手上有兩套機票」的窘境。對此蓋瑞哥建議，應先向KKday確認替代航班的3個座位是否已確定，若座位已確認，建議搭乘KKday安排的團體票回台，再來處理自行購買的新票。

針對自行加購的新機票，蓋瑞哥建議聯絡虎航說明是在原航班取消且KKday告知無替代航班的情況下購買，後來才知有團體替代航班導致重複訂位，尋求專案退費。不過目前虎航客服回覆，由於新買的航班本身沒有異動，因此無法取消或退款，後續需找KKday處理。蓋瑞哥表示，若虎航最終不退款，應請客服留下紀錄，並將KKday通知截圖與付款證明交給KKday求償因錯誤通知產生的費用。

保險理賠方面則分為兩部分處理。原航班因颱風取消，若符合保單條款可申請班機延誤的定額理賠（約6千至1萬元，視個人投保內容而定）；至於後來自行購買的15000元機票，可從旅程更改或額外交通費用申請，但保險公司會考量原機票退費、新票是否無法退及理賠上限（約原有票價的20%），並非花多少賠多少。最理想的方式仍是搭乘團體票，並向虎航或KKday爭取退款與求償。

蓋瑞哥最後補充，民眾若人在國外需要電話聯絡客服，如果不希望負擔高額的國際電話費，可以使用Viber進行撥打。他也特別提醒，出發前一定要購買旅遊險，且事情發生後的所有通知訊息、對話紀錄與付款證明都要完整保留下來。當遇到旅行社、航空公司與保險公司互相推託要求尋找對方時，這些留存的文字與付款紀錄就是保護自己權益最重要的證明。