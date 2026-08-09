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白海豚颱風快要通過北部海面估傍晚登陸浙江 降雨熱區晚間起南部接手

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署指出，中度颱風白海豚(國際命名DOLPHIN)9日14時的中心位置在馬祖的東北方約290公里之處，以每小時17公里速度，向西北西轉西北進行。白海豚過去3小時暴風圈略為縮小，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預估傍晚到晚上在中國浙江登陸。

氣象署預報中心副主任伍婉華下午表示，白海豚颱風快要通過北部海面了，但目前氣象署仍針對台灣北部海面發布海上警報。下半天暴風圈將接近、靠近馬祖，尤其今天傍晚到明晨颱風暴風圈非常接近馬祖。

伍婉華表示，白海豚颱風今天影響最明顯，中部以北有局部豪雨，部分山區有局部大豪雨，下午降雨持續。今天截至目前最大累積雨量在陽明山有293.5毫米，台北山區及台中山區都有局部豪雨。

伍婉華指出，今天晚間中部和北部降雨逐漸緩和，南部降雨將增加，有局部大雨。明天受颱風外圍雲系加上西南風影響，中南部整天有雨，南部山區有局部大雨，其他地區午後雷陣雨。周二至周四西南風影響，中南部仍有雨，其他地區為午後雷雨，北部山區也要留意大雨。周五及周六則受低壓帶影響，天氣不穩定。

此外，目前風最強，氣象署發布強風特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣、台東縣(含綠島、蘭嶼)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

白海豚颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站
白海豚颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署網站

白海豚颱風 白海豚 浙江

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