衣服常洗較乾淨？美國清潔協會揭不同衣物清洗頻率 幫助延長壽命

你習慣衣服穿過一次就立刻丟進洗衣機，還是沒流汗就多穿幾次？不同衣物接觸肌膚、汗水與細菌的程度不一，清洗頻率當然也大不相同。美國清潔協會（ACI）特別提出「各類衣物黃金清洗頻率」，從每天必洗的貼身衣物，到千萬別頻繁洗滌的牛仔褲通通有學問，掌握正確觀念不僅能兼顧個人衛生，還能避免衣物過度損耗提早報銷。

根據美國清潔協會的網站指引，貼身內衣褲、襪子、T恤與背心等直接接觸肌膚的衣物，因極易吸附汗水與皮脂，強烈建議「穿一次就洗」，避免細菌大量孳生；內搭褲與泳裝也應每次使用後清洗。

至於胸罩則不像內褲直接接觸私密處，通常穿2至3次再洗即可，除非當天大量出汗；睡衣若習慣睡前洗澡且未流汗，可穿3到4次再換洗；而許多人習慣穿一次就洗的牛仔褲，其實大約穿3次再清洗即可，過度洗滌反而容易造成布料與染劑加速耗損。此外，床單建議每2周清洗一次，浴巾掛乾後使用3至5次需清洗，毛料西裝約穿3至4次再送洗即可。專家也特別提醒，白色衣物與絲織品容易留下汗漬，建議穿過就洗，若不慎沾染食物污漬則務必立即局部處理。

除了掌握清洗頻率，正確使用洗衣機也是延長衣物壽命與確保洗淨效果的關鍵。許多民眾習慣將衣物堆積如山後再一次塞滿洗衣機，但專家警告，洗衣機與烘衣機務必保持7至8分滿即可，留出足夠空間讓衣物翻滾，否則根本無法徹底洗淨。

針對日常洗衣操作，專家整理出以下6項實用建議：