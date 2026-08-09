拜登攝護腺癌轉移受關注　醫籲台灣推癌篩防晚期

外電報導，前美國總統拜登（Joe Biden）攝護腺癌擴散至骨骼帶來劇痛，引起關注，台灣醫界指出，美國執行攝護腺癌篩，晚期發現僅佔3%至5%，期待台灣跟進以利早期發現及治療。

台灣邁入超高齡社會，有熟男隱形殺手之稱的攝護腺癌威脅正持續擴大，根據衛福部癌症登記資料，攝護腺癌新增9985人，其中28.06%確診時已發生癌轉移，意味著台灣每3名新確診攝護腺癌患者，就有1人是晚期患者。

台灣泌尿科醫學會近年多次倡議，將攝護腺癌篩檢盡快納入公費癌篩項目，衛生福利部國民健康署透過文字向媒體說明，已邀集相關學會及專家等開會共同研議攝護腺癌篩檢政策建議。綜整目前國際實證及指引，攝護腺特異抗原（PSA）檢測有助於早期發現攝護腺癌。

國健署進一步提及，由於攝護腺特異抗原檢測也可能伴隨偽陽性、過度診斷及過度治療等風險，目前國際間普遍未建議對一般男性全面實施篩檢，而是建議透過醫病共享決策及風險評估，提供適當的篩檢服務。

國健署將持續參考國際實證、臨床實務及成本效益，研議符合我國的攝護腺癌篩檢模式，預計於116年規劃攝護腺癌篩檢試辦計畫，逐步累積本土實證，作為後續評估公費篩檢政策重要參考。

對此，台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍今天接受媒體聯訪時表示，女性過去因為政府投入較多心力推動子宮頸癌、乳癌等公費篩檢，整體健康意識相對較高。男性則不太一樣，台灣男性的健康意識本來就相對不足，攝護腺癌與攝護腺肥大，多屬於年長男性常見的健康問題。

查岱龍說，攝護腺癌早期通常沒有特殊或明顯症狀，攝護腺肥大則可能出現排尿不順、頻尿、夜尿的情形，不少50、60歲以上男性視為自然老化，就醫意願較低，因此醫界樂見國健署對攝護腺癌篩檢議題有初步進展。

查岱龍表示，美國過去因為普遍使用攝護腺特異抗原檢測，再加上攝護腺癌相關衛教也做得比較完整。在過去利用攝護腺特異抗原檢測進行篩檢時，像拜登這樣晚期攝護腺癌，在美國比例大約只有3%至5%；美國近年不再普遍進行篩檢，晚期攝護腺癌比例增加到10%左右。