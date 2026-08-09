雞蛋日產量比上周少10萬顆 蛋價本周漲3元

夏季雞蛋由於天氣熱、換羽等諸多因素，導致供應轉趨吃緊。台北市蛋商公會今表示，先前老母雞換羽，天氣熱等因素持續，產量一直還沒起來，因此決定本周蛋價漲3元。有雞農表示，產區供應量近期確實有進一步降低，成了漲價主因。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前雞蛋每日生產量約12萬3000箱，較上周統計少500箱，若以每箱約200顆計算，約少了10萬顆。

農業部日前表示，受到高溫氣候、產能調節及飼料價格等多重因素影響，坦言近期雞蛋產量確實有所減少，目前為雞群調整與新蛋雞陸續投入生產的過渡期，短期內有缺口的是可供洗選的規格蛋，對一般傳統散裝雞蛋供應影響相對有限，對於部分地區出現短缺現象，已責成生產端落實飼養管理，同時協調蛋商加強調度作業，確保供應穩定。

台北市蛋商公會常務監事劉威志今表示，由於先前老母雞換羽，天氣熱等因素延續，加上近期颱風預期心理，使得雞蛋買氣稍漲，然而雞蛋產量尚未起來，今天開會決定本周蛋價漲3元，產地價來到每斤39.5元，批發價則漲至每斤49元。

有蛋農表示，近期部分地區雞蛋供應確實不如預期，每日的產量甚至還有下降的情形，因此調度情形也不甚理想，相較於買氣稍回溫，產量下降才是這周漲價的原因，預計要到9月左右，當新的母雞投產後，整體產量才會有比較回穩的情形。

有餐飲業者表示，近日由於缺蛋，加上廠商供蛋緊縮，如現場無水煮蛋提供，餐盒內半顆蛋若更改為其他青菜或地瓜，可折扣5元，單點水煮蛋則暫停出售。