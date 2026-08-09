影／不聽勸！白海豚颱風狂襲 5遊客闖南澳「神秘沙灘」最高罰25萬

受白海豚颱風外圍環流影響，宜蘭沿海掀起狂風巨浪。中央氣象署發布海警後，縣府已公告沿海禁入。今天卻有5名外地遊客無視禁令，擅闖南澳「神秘沙灘」欲前往海蝕洞觀浪，遭海巡以望遠鏡鎖定攔查，當場依《災害防救法》舉發函送縣府，最高可開罰25萬元。

南澳神秘沙灘平時風光明媚，但每逢颱風長浪逼近，險惡的滔天巨浪卻常被部分玩家誤視為「絕景」。事實上，從沙灘入口徒步至海蝕洞長達數公里，岸邊海象瞬息萬變，過往屢傳遊客尚未抵達海蝕洞，就可能陷入無預警巨浪險境。當地居民深知危險，颱風天絕不靠近，卻不時有不熟地形的外地客冒險涉險。

海巡署第一岸巡隊南澳安檢所巡邏人員於今天上午9時許，在神秘沙灘入口處發現停放車輛，察覺有異後立即拿起望遠鏡遠眺，看見5名遊客已進入管制區，正朝向危險的海蝕洞。

海巡人員當下趕赴現場攔阻，考量現場巨浪拍岸、海象不穩定，隨即將5人勸離。在完成身分查證等相關程序後，海巡依《災害防救法》現場開立通知書，後續將由宜蘭縣政府裁處5萬元以上至25萬元以下罰鍰。

第一岸巡隊嚴正呼籲，颱風期間海象凶險，民眾應隨時留意警戒管制資訊，切勿拿生命開玩笑，違規擅闖公告區域觀浪、戲水或釣魚者，海巡必將鐵腕加強巡查、依法舉發，絕不寬貸。

南澳安檢所人員今天發現有車輛停在神秘沙灘入口，透過望遠鏡發現5名遊客已進入管制區走向海蝕洞，安檢人員趕赴現場攔阻，依法開單舉發並函送縣府，最高可開罰25萬元。圖／海巡提供