養樂多中壢廠未見蟑螂但有缺失 衛生局：不定期稽查

養樂多中壢廠遭控疑食品衛生管理不當及職場霸凌。桃園市衛生局今天表示，6月無預警查核未見蟑螂但有衛生缺失，將不定期稽查。勞檢處未收到相關檢舉案，已另轉知職安署處理。

根據日本媒體Tansa報導，一名自日本派駐台灣養樂多中壢工廠的品管人員指控，任職期間發現工廠曾有蟑螂孳生、疑似食品衛生管理不當、主管上班飲酒、職場霸凌及性騷擾等問題，多次向台灣及日本總公司反映未妥善處理，後續因吹哨遭反控職場霸凌，最終罹患憂鬱症返日休養。

衛生局告訴中央社記者，食品管理暨檢驗科6月初曾接獲民眾反映工廠衛生管理問題，接獲陳情後即啟動無預警查核，派員至工廠實地查察，全面檢視廠區生產環境、作業流程及衛生管理情形；查核現場未見病媒蹤跡，部分衛生缺失則均已複查合格。

衛生局說明，經過稽查人員實地嚴格查核，現場並未發現爆料所說的蟑螂等病媒蹤跡，業者也當場提出完整、定期病媒防治紀錄；但查核過程中，確實發現部分衛生缺失，已當場依「食品安全衛生管理法」責令業者限期改正，後續經派員實地複查，上述缺失均已確實改善完畢，目前查核結果符合法規標準。

衛生局指出，後續將不定期進行稽查，以保障國人食品安全；相關陳情案件與結果，會納入後續稽查風險評估的重要依據，未來將持續加強對工廠的監督管理，落實食品安全把關工作，全力守護市民飲食安全與健康。

勞動檢查處表示，近期媒體報導養樂多公司中壢工廠職場霸凌案件，由於廠址屬危險性工作場所，有關職安檢查事項屬職安署北區職業安全衛生中心轄管，勞動檢查處未收到相關檢舉案件，已另轉知職安署處理。